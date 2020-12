França amenaça amb vetar l’acord del Brexit

El secretari d’estat d’Afers Europeus francès, Clément Beaune, va assegurar que França no acceptaria “un acord a qualsevol preu” amb Londres sobre la futura relació entre el Regne Unit i la Unió Europea després del Brexit. “Si s’arriba a un acord, l’examinarem. Si no és bo d’acord amb els nostres interessos, en particular per als pescadors, França, com qualsevol altre estat membre, hi pot emetre un veto”, va declarar en una entrevista publicada al setmanari Le Journal du Dimanche. El secretari d’estat, que és molt pròxim a Emmanuel Macron, va valorar positivament el nou intent per aconseguir un acord amb el Regne Unit, però va avisar que el fet que ja s’hagi entrat en temps de descompte per arribar a un pacte no ha de representar una amenaça.

Beaune va admetre que els dos principals motius de xoc entre Londres i els Vint-i-set són la pesca i les subvencions a empreses. Sobre la pesca va subratllar que “els britànics no poden, d’un costat, tenir accés a la totalitat del mercat únic europeu i, de l’altre, excloure la pesca d’aquest conjunt”, o sigui evitar que els vaixells francesos pesquin en aigües britàniques. Pel que fa a les subvencions, Beaune va destacar que, amb l’acord, el Regne Unit es convertiria en “el principal soci comercial fora de la UE” i, en conseqüència, va dir, caldria buscar “garanties” perquè les empreses britàniques no paguin menys impostos que les comunitàries o rebin més ajudes estatals, cosa que les faria molt més competitives.

Precisament per superar aquestes diferències, els equips negociadors de la UE i del Regne Unit van reprendre aquest diumenge a Brussel·les les converses per assolir un acord que defineixi la seva relació post-Brexit, en la que podria ser l’última oportunitat per evitar un trencament total a finals d’aquest any. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el primer ministre britànic, Boris Johnson, van decidir dissabte que valia la pena fer un nou intent, després que les negociacions s’haguessin encallat divendres. Londres acusa la UE d’haver presentat “un munt de demandes addicionals a última hora” i de mantenir una posició “ridícula” pel que fa a la pesca.