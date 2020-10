França investiga "desenes d'individus" arran de l'atemptat jihadista de divendres

La policia francesa ha efectuat diverses detencions des de diumenge en resposta a l'atemptat jihadista de divendres, en què un noi de 18 anys va decapitar un professor d'una escola que havia mostrat dibuixos de Mahoma als seus alumnes. A més, segons el ministre de l'Interior de França, Gérald Darmanin, aquest dilluns la policia té en marxa "moltes" operacions que afecten "desenes d'individus". En una entrevista a l'emissora Europe 1 recollida per Efe, Darmanin ha detallat també que en les últimes hores s'han obert una vuitantena de procediments policials contra persones que havien publicat a les xarxes missatges que justificaven l'atac.

El president francès, Emmanuel Macron, es va reunir ahir al vespre amb el Consell Nacional de Defensa per estudiar la resposta a l'atemptat. Entre les mesures aprovades hi ha l'expulsió de 231 persones estrangeres que viuen a França il·legalment i que estan fitxades per la policia com a islamistes radicalitzats. 180, de fet, són actualment a la presó.

A més, segons ha explicat Darmanin, l'estat incrementarà el control sobre determinades associacions que es consideren vinculades a l'integrisme islàmic: se'ls faran "visites" i el consell de ministres, a proposta de Macron, ordenarà que algunes siguin dissoltes. El ministre ha assegurat que hi ha "centenars" d'organitzacions sota la lupa de la justícia i s'ha referit explícitament al Col·lectiu Contra la Islamofòbia (CCIF), una controvertida entitat que és en el punt de mira de les autoritats des de fa temps i que, segons Darmanin, ha estat "manifestament implicada" en els esdeveniments que van acabar amb l'assassinat del professor Samuel Paty, que durant els dies previs a l'atemptat havia sigut víctima d'una campanya d'assetjament.

Segons Darmanin, l'objectiu d'aquestes mesures és enviar el missatges que "qui amenaça la República no tindrà respir" i serà perseguit per la justícia.