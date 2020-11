França mata més de 50 jihadistes a Mali

Efectius francesos han matat més de 50 jihadistes vinculats a la xarxa terrorista Al-Qaida al centre de Mali en una operació militar aèria, segons ha informat el govern francès aprofitant la visita de la ministra de Defensa, Florence Parly, al país africà. L’operació va tenir lloc divendres però no s’ha donat a conèixer fins ara. Segons la ministra, l’acció suposa un cop fort contra aquesta xarxa terrorista, ja que també es van confiscar armes i material, com ara motocicletes, en una zona on els jihadistes tenen un especial arrelament, prop de la frontera amb els països veïns de Burkina Faso i el Níger.

De fet, la ministra va explicar que l’operació es va dur a terme després que un dron detectés una llarga caravana de motocicletes que es desplaçaven per la zona on els tres països tenen frontera. Davant la presència del dron, els jihadistes van intentar amagar-se en una àrea arbrada per evitar ser vistos, però efectius francesos van bombardejar la zona amb dos jets Mirage. Per la seva banda, un portaveu militar, el coronel Frédéric Barbry, va detallar que “quatre terroristes van ser detinguts” i que entre el material incautat també hi ha explosius i una armilla per cometre un atemptat suïcida.

Les Nacions Unides tenen uns 13.000 efectius desplegats a Mali, que formen part de la missió de pau coneguda com a MINUSMA, mentre que França disposa de 5.100 militars a la zona del Sahel amb l’objectiu de lluitar contra grups jihadistes. Des del 2012 Mali lluita contra grups jihadistes, que inicialment es van fer forts al nord però que posteriorment es van estendre al centre del país i als veïns Burkina Faso i Níger i que han provocat centenars de morts i han obligat a fugir milers de persones.

Més detinguts a París

D’altra banda, la policia va detenir ahir a França, a la regió de París, quatre homes que estarien vinculats amb el jove tunisià Brahim Issaoui, que va assassinar tres persones amb un ganivet a la basílica de Notre-Dame de Niça dijous. En concret, se sospita que un dels detinguts, que també és de Tunísia i té 29 anys, va arribar amb Issaoui en una embarcació de manera clandestina a l’illa italiana de Lampedusa. Després els dos s’haurien desplaçat a França. En canvi, els altres tres detinguts, que tenen 45, 23 i 40 anys, eren al domicili de l’assassí en el moment en què les forces de seguretat hi van anar per detenir-lo.

El president francès, Emmanuel Macron, va expressar ahir el seu suport a Àustria després de l’atac terrorista de dilluns a Viena. “Europa està de dol. Un dels nostres ha sigut durament atacat pel terrorisme islamista. Pensem en les víctimes, les seves famílies i les vides trencades. França està al costat d’Àustria disposada a aportar ajuda”, va escriure a Twitter. Així mateix, el mandatari es va desplaçar ahir a l’ambaixada d’Àustria a París per expressar la seva “solidaritat i amistat” amb Àustria i tota la seva població i va advertir: “Ho farem tot com a europeus per combatre aquesta plaga i per avançar sense cedir en cap dels nostres valors”.

França ha sigut víctima de diversos atemptats protagonitzats per islamistes radicals des de finals de setembre: a banda de les tres persones assassinades en una església de Niça, un professor va ser brutalment decapitat després d’haver mostrat a classe unes caricatures de Mahoma.