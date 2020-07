França posa fi a les estufes a les terrasses

260x366 Una terrassa d'un bar / PERE TORDERA Una terrassa d'un bar / PERE TORDERA

Una aberració ecològica. D’aquesta manera tan contundent, la nova ministra de la Transició Ecològica francesa, Barbara Pompili, ha definit l’ús de les estufes a les terrasses per evitar que els clients tinguin fred. “No es pot escalfar al màxim una terrassa en ple hivern pel simple plaer de beure un cafè”, es justificava. Per això Pompili ha posat data de caducitat a aquest servei extra que els restauradors ofereixen als parroquians de la terrassa, un espai de pocs metres quadrats on es cou des de fa segles una part de la identitat cultural francesa.

Si bé s’espera que la mesura entri en vigor la primavera vinent, no serà fins a l’hivern del 2021 que els clients notaran el canvi i, de retruc, els restauradors i cafeters. “Representa entre un 30% i un 40% del volum del negoci”, explica el gerent d’un cafè de París a la televisió francesa. “Hi ha els fumadors, però també els clients que no volen ser a l’interior del local”, explica. Fa més de deu anys que les estufes es van començar a implantar a les terrasses, una solució per contrarestar les possibles pèrdues originades per la prohibició de fumar a l’interior dels locals, vigent des de l’any 2008.

La fi de les estufes a les terrasses és una de les primeres mesures que el govern posarà en marxa del centenar de propostes que han formulat els membres de la Convenció Ciutadana pel Clima. En aquest paquet normatiu, el govern també obligarà a “tancar les portes de tots els edificis oberts al públic amb calefacció o aire condicionat”, va detallar la ministra a la sortida del Consell de Defensa Ecològic presidit per Emmanuel Macron. Des del maig del 2019, el president francès reuneix un nombre reduït de ministres per abordar la qüestió ecològica –el consell d’aquesta setmana és la cinquena reunió que s’organitza en més d’un any–, de la mateixa manera que des de fa anys es coordina la política de seguretat i defensa del país en petit comitè. Una novetat per escenificar el pes que Macron vol donar a l’ecologia en l'última etapa del seu quinquenni, que s'acaba d’aquí dos anys.

Una altra de les mesures que s’aplicarà a mitjà termini és la prohibició d’instal·lar calderes de fuel i carbó en habitatges nous. A més, les que s’espatllin ja no es podran reparar a partir del gener del 2022, sinó que s’hauran de substituir per uns altres sistemes més respectuosos amb el medi. L’ex primer ministre francès, Édouard Philippe, ja havia anunciat fa dos anys l’objectiu governamental d'eliminar les calderes de fuel de cara al 2028, un sistema de calefacció molt contaminant amb el qual encara s’escalfen avui 3,5 milions de llars a França. Per fer-se’n una idea, segons la ministra d’Habitatge, Emmanuelle Wargon, una caldera de fuel consumeix l’equivalent a tres cotxes de gasolina.

Pel que fa a la renovació tèrmica dels edificis, que produeixen el 20% dels gasos amb efecte d’hivernacle al país segons dades oficials, el govern vol lluitar contra els habitatges anomenats coladors tèrmics, que Wargon va qualificar d’indecents. És a dir, aquells que consumeixen més de 500 kWh per m2 a l’any. En total, uns 120.000 pisos de lloguer a tot França.

A partir del 2023, els inquilins d’aquests habitatges podran exigir als respectius propietaris que facin obres d’aïllament per posar remei al problema. En última instància, els llogaters podran portar el cas a la justícia, que podrà congelar el pagament del lloguer fins que el propietari no faci les obres o prohibir que es llogui l’immoble si no s’adequa als requisits exigits. Finalment, el govern ha anunciat que crearà dos parcs naturals regionals i una reserva natural nacional per arribar a tenir el 30% de la superfície terrestre protegida.