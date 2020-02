França prohibeix les grans aglomeracions en llocs tancats per frenar l'epidèmia

França ha prohibit tots els esdeveniments que reuneixin més de 5.000 persones en llocs tancats per aturar la propagació del Covid-19. Després d'una reunió d'emergència del govern d'Emmanuel Macron, s'ha acordat suspendre també la mitja marató de París que estava prevista per a aquest diumenge. Al nord de la capital, la zona amb més casos, s'han prohibit tots els esdeveniments massius, també els que se celebren a l'aire lliure. Al país s'han registrat un centenar de casos i dos morts pel nou virus. "El virus s'escampa, això és un fet, l'objectiu és guanyar temps" perquè l'epidèmia no se sumi a la de la grip, que tensiona el sistema sanitari francès.

A nivell mundial, el nombre d'infectats supera els 85.500 en més de cinquanta països, i les víctimes mortals ja són 2.900. Qatar i l'Equador són els últims països en què s'han confirmat els primers casos.

Els Estats Units han confirmat la primera mort pel virus d'una dona de 50 anys a l'estat de Washington. El nombre de casos confirmats al país s'eleva a 59, quatre dels quals han generat una gran inquietud perquè no s'ha pogut determinar com s'han contagiat. L'evolució de l'epidèmia topa amb les polèmiques declaracions del president Donald Trump, que va dir que el coronavirus era "un altre engany" orquestrat pels demòcrates per derrotar-lo a les eleccions de novembre.

L'altre gran focus de preocupació fora de la Xina, origen del brot, és Corea del Sud, on s'han declarat 813 casos nous en un sol dia. Seül ha mobilitzat l'exèrcit per desinfectar àmplies zones de Daegu, la ciutat del sud del país on es concentren la majoria de casos.

A Itàlia, el país d'Europa més afectat, amb més de mil casos i 29 morts, s'han postposat cinc partits de futbol que inicialment s'havien de celebrar a porta tancada.

A l'Iran el nombre total d'infectats arriba als 593 i les autoritats han informat de 43 morts.