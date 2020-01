França prohibeix triturar pollets vius

Triturar pollets vius i castrar sense cap tipus d'anestèsia els garrins, és a dir, els porcs petits, són dues pràctiques habituals en el sector de la ramaderia a França i legals segons una directiva europea del 2009. Si bé aquestes pràctiques són poc conegudes pel gran públic, s’estima que cada any se sacrifiquen 50 milions de pollets mascles a França hores després de la seva eclosió. A les granges de gallines ponedores, el poll mascle es mata perquè la indústria no el considera rendible: no pon ous i tampoc els surt a compte criar-lo i alimentar-lo perquè esdevingui un pollastre.

D’altra banda, cada dia es castren sense anestèsia 27.000 garrins a França per evitar que aquests animals desenvolupin una olor desagradable durant la cocció, l’anomenada olor de verro, que provoquen certes hormones sexuals com ara l’androsterona. Aquesta operació es practica sense anestèsia als porcs de menys de set dies, tot i que existeixen alternatives per eliminar aquesta olor que podria evitar el patiment de l’animal. És el cas de la immunocastració, una vacuna que actua sobre el cervell del garrí per bloquejar la producció de les hormones sexuals.

Denúncia d'associacions animalistes

És per tot això que associacions de defensa dels animals com la francesa L214, cèlebre pels seus impactants vídeos per denunciar maltractaments o bé condicions deplorables, malden des de fa anys per suprimir aquestes dues pràctiques controvertides. Aquesta setmana han guanyat una de les seves batalles: el govern francès ha anunciat que les dues estaran prohibides a partir de finals de l’any vinent.

En el cas dels pollets mascles, això no vol dir que no seran sacrificats. De fet, també se’ls gaseja, una altra tècnica que s’utilitza per eliminar-los i que, com la trituració, està permesa per llei. És per això que l’organització Compassion in World Farming (CIWF, per les sigles en anglès) a França demana que la prohibició s’estengui a l’exposició del diòxid de carboni (gasejar) i preconitza que s’apliqui la tècnica ovo sexing, un mètode desenvolupat per l’empresa alemanya Seleggt segons el qual es determina el sexe del pollet en l’estat embrionari i, per tant, només s’incuben els ous que tenen l’hormona femenina. Amb aquest mètode, els ous mascles s’utilitzen per a l’alimentació animal, sense necessitat d’incubar-los per després sacrificar-los.

Segons aquesta organització animalista que proposa alternatives a la ramaderia intensiva, el govern francès hauria de traduir l'anunci de prohibir aquestes pràctiques en un text reglamentari o bé legislatiu, una demanda generalitzada entre les associacions. A més, la CIWF demana mesures d’acompanyament per a les granges avícoles perquè puguin deixar d’utilitzar aquesta tècnica d’aquí a poc més d’un any.

El ministre d’Agricultura francès, Didier Guillaume, també ha anunciat que a partir de l’any vinent es posarà en marxa un etiquetatge especial juntament amb països com Espanya i Alemanya. En aquestes etiquetes s’informarà als consumidors en quines condicions s’ha sacrificat un pollastre o bé si els ous provenen de gallines criades en gàbies en bateria, una forma de ramaderia intensiva molt criticada per associacions com la L214, però també mal vista pels consumidors. En una enquesta publicada ara fa dos anys, 9 de cada 10 francesos s’hi oposava.