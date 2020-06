França prohibeix a la policia utilitzar la tècnica de l'escanyament amb els detinguts

El ministre de l’Interior francès, Christophe Castaner, ha anunciat aquest dilluns que la tècnica anomenada clau d’estrangulació es deixarà d’ensenyar a les escoles de policia del país com a mètode de detenció, arran de la polèmica suscitada als Estats Units per la mort per asfíxia de George Floyd a mans de la policia. Els agents tampoc es podran recolzar sobre el clatell ni el coll de l'arrestat per immobilitzar-lo. Per contra, el placatge ventral, una tècnica també molt criticada, continuarà vigent.

Sobre la qüestió del racisme policial, Castaner ha refusat dir que la institució és racista, però ha admès que hi ha agents que ho són. “Cap racista pot portar dignament l’uniforme de policia o de gendarme”, ha defensat el titular d'Interior. En aquest sentit, Castaner ha demanat a les direccions dels diferents cossos policials que “se suspengui [de les seves funcions] sistemàticament” un agent quan hi hagi una “sospita demostrada d’acte o de comentaris racistes”.

Els anuncis de Castaner són la resposta d’emergència al mutisme del president francès en els últims dies. Emmanuel Macron prefereix guardar silenci de cara a la galeria: no ha parlat públicament ni de la mort de George Floyd als Estats Units ni de la d’Adama Traoré sota custòdia policial a París el 2016, que en els últims dies ha tornat a l'actualitat. Entre bastidors, però, Macron ha instat el ministre de l'Interior i la de Justícia a accelerar la revisió del codi deontològic policial.

Els anuncis governamentals arriben dies després que diversos mitjans hagin posat el focus sobre el racisme policial al país. En concret, Mediapart i Arte Radio han publicat que hi ha un grup de WhatsApp d’una desena de policies de Rouen, a la regió de la Normandia, ple de comentaris racistes i sexistes. En aquestes converses, un dels agents comenta que si fos el responsable de la formació de la policia “no hi hauria ni negres, ni moros, ni fills de puta jueus i hi hauria menys dones”. Un altre es queixa que a la seva secció hi ha “massa color” i explica que només “hi ha dues blanques de cada deu dones”.