França posarà en quarantena els ciutadans espanyols per reciprocitat

França imposarà a partir de demà 14 dies de quarantena a les persones que entrin al seu territori procedents d’Espanya, per reciprocitat respecte a la mesura adoptada pel govern espanyol amb tots els viatgers que arriben de l’estranger, segons van informar ahir a Efe fonts del Palau de l’Elisi.

La mesurà s’aplicarà, segons les mateixes fonts, durant el mateix temps en què estigui en vigor la quarantena de viatgers a Espanya, és a dir, des del 15 de maig fins al 24 de maig, quan en principi acaba l’estat d’alarma. Se n'exclouran els treballadors transfronterers, però no es descarta que es prorrogui.

“Espanya abans-d’ahir va decidir una mesura de quarantena. No ho sabíem, ho hem esbrinat ara. No havíem pres cap mesura de quarantena cap a Espanya com tampoc ho havíem fet cap als nostres socis europeus. Ho farem com a mesura de reciprocitat durant el temps que sigui aplicada a Espanya”, van dir fonts de la presidència francesa.

La decisió s’ha adoptat, segons les mateixes fonts, per “raons sobretot polítiques i també d’eficàcia”. “No podem imaginar que el pas d’un país a un altre sigui més fàcil en un sentit que a la inversa”, van dir.

L’Elisi va insistir que “sempre” ha defensat actuar de manera recíproca en la qüestió de les fronteres, tal com està fent, diu, amb el progressiu relaxament de controls amb Alemanya. Però recorda que amb les restriccions en vigor a tota la Unió Europea ara mateix hi ha “molt poc trànsit aeri, una mica de trànsit ferroviari i una mica més per carretera” entre Espanya i França i que “en la seva immensa majoria” es tracta de treballadors transfronterers que no es veurien afectats per les mesures de quarantena.

Espanya va anunciar dimarts la imposició d’una quarantena de dues setmanes als viatgers que arribin al país des de l’exterior, alhora que va dir restabliria alguns controls fronterers per prevenir la importació de nous contagis. Una mesura que s’aplicarà durant tota la duració de l’estat d’alarma per a totes les persones procedents de l’estranger, excepte els treballadors transfronterers, els transportistes i les tripulacions aèries.