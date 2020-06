França anuncia 8.000 M€ més d'ajudes al sector aeronàutic i inclou Airbus

França ha anunciat aquest dimarts un pla de rescat per a la seva indústria aeroespacial que costarà 15.000 milions d'euros a l'executiu francès. El paquet té la intenció d'ajudar el teixit empresarial del sector en general, però les principals beneficiades seran Air France i Airbus. En el cas de la primera empresa, el govern ja havia aprovat que rebés uns 7.000 milions euros procedents de crèdits avalats i préstecs del mateix executiu, i que a això s'hi sumarien entre 2.000 i 3.000 euros que posaria Holanda, que també disposa de part de la companyia. La novetat és que la partida creixi en 8.000 milions d'euros i passi a incloure, també, Airbus.

Bruno Le Maire, ministre de Finances, ha explicat que el govern farà el que calgui per donar suport a una indústria que "és clau" per a la sobirania del país, les seves feines i la seva economia. En el cas de la companyia fabricant d'avions, però, s'hi afegeix la intenció que no perdi pes i pugui seguir competint amb la seva principal rival, Boeing, i amb la xinesa Comac, el creixement de la qual havia començat a amenaçar el duopoli que compartien la francesa i la nord-americana.

De fet, una de les mesures del paquet està clarament pensada per ajudar Airbus: s'estableix una assegurança de crèdit públic perquè la companyia rebi comandes o evitar que es cancel·lin. Així s'incrementen les garanties que l'empresa dugui a terme les exportacions promeses.

En conjunt, el pla el conformaran ajudes, inversions i préstecs. Per exemple, el govern presidit per Emmanuel Macron ha creat un fons d'inversió de 500 milions d'euros per ajudar les pimes del sector a ser competitives. A més, s'invertiran 1.500 milions d'ajudes públiques durant els pròxims tres anys per a la innovació. De fet, un dels objectius que persegueix el paquet d'ajudes és assegurar que, a més de sobreviure, aquest àmbit econòmic avança cap a les energies verdes. "La nostra intenció és tenir un avió lliure d'emissions de carboni de cara al 2035, en lloc del 2050, gràcies a màquines ultraeficients que s'alimentin de l'hidrogen", ha afegit Le Maire.