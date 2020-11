A França els restaurants no obriran fins al gener

Nou discurs televisat d’Emmanuel Macron i noves directrius per a la ciutadania francesa per continuar fent front a l’expansió de la pandèmia. El país gal sortirà de manera lenta i progressiva de l’actual segon confinament -els restaurants o els gimnasos no tornaran a obrir fins al 20 de gener- i, mentrestant, s’iniciarà entre desembre i gener una campanya de vacunació “ràpida i massiva”. Així ho va explicar ahir el president francès, que va presentar un pla detallat per reobrir el país un cop es doni per superada la segona onada, que, com arreu d’Europa, ha colpejat amb força França.

El procés de reactivació, doncs, començarà aquest mateix dissabte i s’allargarà, com a mínim, fins al 20 de gener. Durant tot aquest temps hi haurà un gran condicionant: que els hospitals del país no se saturin. “Hem d’evitar de totes totes una tercera onada i un tercer confinament”, va insistir Macron.

El dissabte es tornarà a obrir el comerç no essencial, com botigues de roba o llibreries. La reobertura d’aquests establiments anirà acompanyada d’un protocol molt estricte: un client per cada vuit metres quadrats. També es tornaran a permetre les cerimònies religioses amb una limitació de 30 assistents, i els desplaçaments interns s’ampliaran a 20 km i durant tres hores. Ara estan limitats a un quilòmetre i a una hora. Per desplaçar-se es continuarà necessitant justificant.

La segona etapa arribarà a partir del 15 de desembre, quan s’eliminaran les restriccions en els desplaçaments perquè els ciutadans puguin viatjar per les celebracions de Nadal. Hi haurà toc de queda -de les 21 a les 7 h- llevat de les nits del 24 i el 31 de desembre. També aixecaran la persiana els cinemes, els teatres i els museus. I finalment, i si la situació està sota control -és a dir, els casos diaris se situen al voltant de 5.000 i a les UCI no se superen els 3.000 malalts-, serà el 20 de gener quan arribarà la tercera etapa i es permetrà l’obertura de restaurants i gimnasos. Macron, però, no va detallar què passaria amb els bars. Amb 1,2 milions de contagis i més de 50.000 morts confirmades per covid-19, França és un dels països del món més martiritzats per la pandèmia. Ahir es van notificar 9.155 nous contagis i 458 morts.

Vacunes per a tothom

Mentrestant, la vacunació començarà un cop les autoritats sanitàries donin l’autorització final -“es preveu que sigui a finals de desembre o a principis de gener”, va recalcar el mandatari- i es prioritzarà el personal de risc. “Primer es vacunaran els més fràgils, especialment les persones més grans”, va apuntar el president de la República, que va voler deixar clar que no farà “que la vacunació sigui obligatòria”. Una advertència especialment important en un país on prop de la meitat de la població diu que no vol vacunar-se contra el covid-19.

En aquest sentit, però, el polític nascut a Amiens va recordar que “França s’ha assegurat la quantitat de dosis suficient per fer una campanya ràpida i massiva”. La intenció és que les vacunes arribin a tota la població.