Unitat sindical contra la reforma de les pensions de Macron en una nova jornada de protestes

Nova jornada de mobilitzacions a França, la tercera aquest mes de desembre, en contra de la reforma de les pensions. Milers de treballadors dels transports públics, mestres, funcionaris, advocats, estudiants i personal hospitalari han tornat a sortir al carrer aquest dimarts en la vaga interprofessional per mostrar el rebuig categòric a un projecte que endarrereix l’edat de la jubilació dos anys.

La novetat és que, per primer cop des del 2010, els cinc sindicats majoritaris han desfilat sota la bandera de la unitat, una prova de la capacitat mobilitzadora i la força que mou l’oposició a la proposta que el govern d’Emmanuel Macron espera aprovar l'estiu vinent. L’Elisi confia, a més, que les protestes no li amarguin les festes de Nadal, amb milions de desplaçaments de ciutadans que volen tornar a casa.

615.000 persones han participat en totes les manifestacions convocades a França. A París n'eren 76.000, segons la policia

A tot el país, centenars de manifestacions han sumat 615.000 persones, una xifra força inferior a la del 5 de desembre, la primera de les protestes interprofessionals convocades fins ara. En canvi, a París, i també segons la policia, l’afluència és la més gran de les tres jornades, amb 76.000 persones pel centre de la capital. La policia ha tornat a desplegar un gran dispositiu de seguretat i ha detingut 30 persones. No s’han produït aldarulls destacables.

La incògnita de la jornada era saber si l'ànim s’hauria encès més o, per contra, si hauria desmobilitzat la ciutadania el fet que el govern fes pública, la setmana passada, la lletra petita. A escala de participació, la lectura que es pot fer és que a París el pols continua, mentre que a la resta del país la mobilització s’ha desinflat.

Canvi d'actitud del sindicat moderat

En canvi, el discurs del primer ministre, Édouard Philippe, defensant la filosofia del projecte, va tenir un efecte contrari perquè si bé el CFDT, el sindicat amb més representació i el més moderat, s’havia mantingut favorable a la reforma, ara s’ha afegit a les manifestacions, tot i que amb pancarta pròpia.

La diferència és que aquesta organització opta per eliminar el concepte d’“edat d’equilibri” a partir de la qual es pot començar a cobrar la pensió. A la pràctica, el govern apuja l’edat de jubilació dels 62 anys actuals als 64, i aquesta és una línia vermella que no es pot traspassar segons la CFDT. Per contra, els quatres sindicats restants s’hi oposen i reclamen que es retiri.

En paral·lel a la protesta intersectorial, els francesos continuen fent mans i mànigues per sobreviure a la vaga il·limitada dels transports públics a la regió metropolitana de París. Ja fa dotze dies que el país viu al ritme d’una vaga general molt secundada pels treballadors dels ferrocarrils estatals i els de l’empresa pública que s’ocupa del transport de la capital francesa i la rodalia, la RATP. Aquest dimarts només circulaven un de cada quatre trens d’alta velocitat i un de cada cinc trens que connectaven la capital francesa amb l'àrea metropolitana, i vuit de les setze línies de metro de París continuaven tancades.

Respecte a l’educació, un dels sectors que més s’estan mobilitzant en contra de la reforma, el 25% dels mestres de primària i el 23% dels de secundària han secundat avui la vaga, segons el govern.

Dimissió del 'cervell' de la reforma

La jornada arriba poques hores després de la dimissió de Jean-Paul Delevoye, l’alt comissari encarregat de redactar la reforma en què s’ha basat el govern per un suposat conflicte d’interessos. Delevoye va admetre que s'havia “oblidat” d'esmentar a l’Alta Autoritat per a la Transparència de la Vida Pública diversos càrrecs que ocupava en uns quants organismes. Si bé la majoria dels càrrecs eren voluntaris i sense remunerar, Delevoye sí que havia cobrat per alguns d’ells, tot i estar prohibit per la Constitució, que impedeix acumular una funció governamental i altres activitats remunerades. Això ha posat en dubte la credibilitat de Delevoye i, de retruc, la del govern presidit per Macron.

I, tot plegat, quan falten pocs dies perquè comencin les vacances nadalenques i amb l’amenaça que les protestes continuïn paralitzant el transport. La unitat sindical es trenca en aquest punt: mentre que el CFDT demana “una treva” per no perjudicar els viatgers en unes dates tan assenyalades, des del sindicat dels ferroviaris CGT s’hi oposen. Amb tot, el govern de Macron assegura que els francesos que tinguin un bitllet tenen garantit el viatge. Caldrà veure en quines condicions. La companyia ferroviària SCNF ja ha avançat que hi pot haver recol·locacions en altres trens i ha avisat que no pot garantir el seient a tots els usuaris.