Una part de la Franja de Ponent torna a la fase 2 per un rebrot de coronavirus

Tornen les restriccions a la Franja de Ponent, concretament al Baix Cinca i la Llitera, i també al Cinca Mitjà. Les tres comarques d'Osca tornen a la fase 2 de la desescalada per un rebrot de covid-19 en una explotació hortofrutícola. El govern de l’Aragó ho ha anunciat aquest dilluns després que n’informés el ministre de Sanitat, Salvador Illa, en una entrevista a la Cadena SER. El brot està vinculat a la recollida de fruita i a la transformació d’aliments en la indústria, han informat, però no han aclarit si s’havia originat en una empresa concreta.

El retrocés implica la tornada de les limitacions d’un aforament del 50% en l’hostaleria, la prohibició d’utilitzar les barres dels bars i l’ocupació màxima d’un terç de les piscines. Per ara no afecta la mobilitat, tot i que la consellera de Salut, Sira Repollés, ha recomanat als veïns que limitin els desplaçaments a l’exterior i a la resta de la població que eviti visitar la zona.

Malgrat que s’han detectat aquest diumenge 33 casos nous –25 dels quals en aquestes tres comarques– i s’ha identificat una transmissió comunitària del virus, la consellera ha explicat que la situació epidemiològica no és preocupant i que no estan en situació de limitar la mobilitat. “Si les condicions epidemiològiques exigissin mesures més dràstiques ens dirigiríem a l’Estat, que prendria les mesures oportunes”, ha afegit.

El director general de Salut Pública, Francisco Javier Falo, ha advertit que els pròxims dies el nombre de casos podria augmentar perquè s’han incrementat els tests a la zona. “Aquest brot és important perquè, si no l’abordem, hi ha el perill de perdre el control de la transmissió comunitària en un territori”, ha insistit Falo, que considera els casos lleus perquè la major part dels contagiats són persones joves i asimptomàtiques que no han necessitat ser hospitalitzades.

Per la seva banda, Salvador Illa ha assegurat que el brot, que s'ha detectat de manera precoç, està "en vies de ser controlat". El ministre, que espera que la tornada a la fase 2 sigui una mesura suficient, ha anunciat que demà es reunirà amb les autoritats de l'Aragó.