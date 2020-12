Frontex es desentén de les devolucions en calent a Grècia

Fabrice Leggeri, director de l'agència de control de les fronteres europees Frontex, ha negat aquest dimarts qualsevol implicació amb les devolucions en calent de persones migrades a la ruta que separa Grècia i Turquia. Un grup de mitjans com Der Spiegel y Bellingcat va publicar el 23 d'octubre una investigació que acusava guardacostes grecs de retornar a aigües turques vaixells de persones refugiades que intentaven arribar a Grècia i, a més, revelaven a través de material gràfic i correus electrònics que diversos agents de Frontex hi estarien involucrats. L'agència europea ho nega, després d'haver conduït una investigació interna i que el seu president hagi sigut interrogat pels membres de la comissió de Llibertats, Justícia i Afers Interiors de l'Eurocambra (LIBE).

Leggeri ha assegurat que "no s'ha detectat cap evidència" que Frontex estigués vinculat amb les "operacions" que revelaven els mitjans mencionats anteriorment. Al mateix temps, però, s'ha justificat explicant que Frontex no té el control de la gestió d'aquesta mena "d'operacions", sinó que les lidera l'estat on es produeixen i la ratifiquen els vint-i-set països de la UE. En aquest sentit ha apuntat directament a Grècia, perquè ha explicat altres operacions en què, "gràcies" als avions supervisors de Frontex, es van detectar "situacions sospitoses" l'abril passat que es van comunicar al govern grec i que "d'altra manera no es coneixerien". Leggeri ha explicat que va enviar una carta al govern grec demanant explicacions sobre aquestes situacions, però s'ha queixat que si Atenes li respon assegurant que respecta els drets fonamentals "no hi pot fer res més".

Leggeri ha fet una llarga exposició sobre els fonaments legals sobre els quals actua Frontex en què ha esquivat les preguntes dels parlamentaris i, fins i tot, ha assegurat que la legislació europea li permet interceptar vaixells i empènyer-los cap a un altre país. En canvi, l'ONG Human Rights Watch (que ha denunciat diverses vegades els retorns en calent a Grècia i la falta de transparència de Frontex) alerta que aquestes operacions vulneren els drets fonamentals perquè, com a mínim, s'ha de comprovar primer que el tercer país de retorn "és segur", tal com ha recordat després l'eurodiputada neerlandesa dels Verds, Tineke Strik: "Un retorn sense aquesta comprovació és una devolució en calent".

During the Frontex hearing on pushbacks, the director insists that it may intercept vessels and direct them to another country. He fails to mention that first an individual assessment must be made to check if that third country is safe. A return without such check is a pushback