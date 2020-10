Gas natural vs energies netes, el debat que pot fer decantar la balança

“El tema clau aquí és el fracking ; la majoria dels pennsilvanians volen mantenir el gas natural i la nostra independència energètica. I Trump vol fer servir els nostres combustibles fòssils per ajudar els Estats Units i no haver d’anar a països estrangers a buscar petroli o gas”, explica Joseph Wanas, cuiner del bar familiar McDonnell’s, al carrer principal de Carbondale. La zona que inclou aquesta petita localitat al nord de Scranton fins al comtat veí de Luzerne s’ha convertit en l’última dècada en una mena de hub logístic per traslladar el gas natural que ve de les mines de fractura hidràulica ubicades més al nord de l’estat. Una indústria creixent, que Trump ha impulsat encara més i que dona feina a més de mig milió de persones en aquest estat clau per a les eleccions de dimarts.

No és casualitat que els demòcrates optessin finalment per la moderació de Biden per tractar d’arrabassar la reelecció a Donald Trump. Els Green New Deals que defensen Bernie Sanders i Elizabeth Warren, per acabar completament amb els combustibles fòssils, haurien pogut fer decantar definitivament l’estat clau de Pennsilvània cap a Trump. “L’extrema esquerra del partit demòcrata vol produir tota l’energia amb renovables però aquestes tecnologies encara no estan preparades per assumir-ho, això, i el gas natural és una font d’energia encara més barata”, argumenta per telèfon des de Pittsburgh el líder del sindicat d’instal·ladors, Ken Broadbent. Dona suport a Biden, però és conscient que molts dels membres del seu sindicat, que treballen construint gasoductes per traslladar el gas natural de la zona, votaran Trump. Uns treballadors, sovint joves de 20 anys, que cobren fins a 38 dòlars l’hora, explica l’alcalde de Carbondale, Justin Taylor.

El mateix president s’ha dedicat els últims dies de campanya a bombardejar a través de Twitter amb vídeos i missatges amb declaracions de Biden i la seva vicepresidenta, Kamala Harris, a favor de vetar el fracking. Amb tot, el líder sindical creu que el covid-19 decantarà definitivament el vot cap a Biden: “Sense el covid, la nit electoral hauria estat molt més ajustada, aquí a Pennsilvània”, opina.

Contaminació de l’aigua

Però no tothom a l’estat està a favor del fracking. Més enllà de la lluita climàtica, que és un tema clau per a molts votants demòcrates, sobretot a les ciutats, la greu contaminació de l’aigua que genera aquesta tècnica d’extracció, i que ha arribat fins a l’aixeta de diverses localitats, ha posat en alerta no només les organitzacions ecologistes sinó part de la població en general. A ciutats com Filadèlfia, de fet, hi ha molta oposició al fracking, com apunta el professor Brian Rosenwald, de la Universitat de Pennsilvània: “Els vots que els republicans puguin intentar guanyar amb això en una part de l’estat, potser els perdran en una altra”.