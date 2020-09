El banquer del genocidi de Ruanda serà jutjat per crims contra la humanitat

Félicien Kabuga, de 84 anys, considerat el banquer del genocidi de Ruanda, serà jutjat finamental a Tanzània per crims contra la humanitat. El Tribunal de Cassació de París ha confirmat l'ordre d'un tribunal inferior d'extradir Kabuga a una cort penal de les Nacions Unides on haurà de respondre dels càrrecs de genocidi, persecució i extermini.

Kabuga va ser detingut el mes de maig passat a la rodalia de la capital francesa després de 26 anys fugit de la justícia. És sospitós d'haver finançat les armes de les milícies hutus que durant cent dies del 1994 (del 7 d'abril al 15 de juliol) van matar 800.000 tutsis i hutus moderats.

Els fiscals acusen Kabuga de dirigir i recolzar econòmicament també una emissora de ràdio que va contribuir a encendre el foc de l'odi, a més de participar activament en la creació i el finançament d'una milícia genocida a la capital de Ruanda, Kigali. En aquells moments, Kabuga era l'home més ric del país. Des que en va fugir ha viscut sota nombroses identitats falses. Les autoritats internacionals havien establert una recompensa per la seva detenció de 5.000 dòlars.

El banquer del genocidi serà jutjat per l'anomenat Mecanisme per als Tribunals Penals Internacionals (MICT), a Arusha, la històrica ciutat de Tanzània seu del Tribunal Africà de Drets Humans i dels Pobles. El MICT és l'encarregat de processar els sospitosos del genocidi de Ruanda després que el Tribunal Penal Internacional per a Ruanda ( ICTR) de les Nacions Unides es tanqués formalment el 2015.

Els seus advocats han argumentat que no havia de ser extradit a causa del seu delicat estat de salut i de la possibilitat que la cort de les Nacions Unides actuï de manera parcial.

Mentre va estar fugit de la justícia es creu que Kabuga va viure en uns quants països de l'Àfrica oriental, inclòs Kènia, on tant ell com la seva família tenien interessos comercials. La fiscalia francesa ha informat que, a més de les nombroses identitats falses, havia viscut amagat amb la complicitat dels seus fills. Finalment va ser detingut el 16 de maig passat a Asnières-sur-Seine, localitat situada a uns vuit quilòmetres del centre de París.