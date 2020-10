Espanya i Gibraltar negocien el lliure moviment de persones per al post-Brexit

Mentre els últims esculls de l'acord del post-Brexit continuen negociant-se a contrarellotge entre Londres i Brussel·les sense que, de moment, hi hagi encara signes concrets de fumata blanca, Madrid i Gibraltar intenten superar les històriques diferències sobre la sobirania del Penyal i tracten de posar-se d'acord perquè la famosa tanca no sigui una interrupció quotidiana en el trànsit dels 15.000 ciutadans del Camp de Gibraltar que cada dia van amunt i avall de la frontera per treballar.

Segons han confirmat al diari Financial Times tant Fabian Picardo, ministre principal de Gibraltar, com Arantxa González, ministra d'Exteriors de Pedro Sánchez, Espanya i el territori d'ultramar britànic busquen un acord d'última hora per enfortir les relacions i continuar mantenint la llibertat de moviments entre les dues zones. A la pràctica, si s'arriba a signar aquest pacte bilateral, Gibraltar formaria part de la zona Schengen i també de la unió duanera de la Unió Europea.

Es confirmaria d'aquesta manera la direcció oposada que Gibraltar ja va prendre en el referèndum del Brexit, quan, a diferència que el Regne Unit en el seu conjunt, va votar aclaparadorament a favor de quedar-se a la UE, amb el 96 dels sufragis a favor.

El mandat de negociació de Brussel·les estableix que Gibraltar no estarà cobert per un acord de la relació futura Unió Europea - Regne Unit. Això deixa a l'albor de Madrid i Londres, i de retruc de Gibraltar, la responsabilitat d'arribar a un acord. Encara que el que pretenen el Penyal i Espanya no agradi a Downing Street, perquè implicaria un allunyament del Penyal de l'òrbita econòmica del Regne Unit –que busca un acord amb la Unió com el de Canadà–, la mateixa defensa a ultrança de la sobirania del territori que el Foreign Office n'ha fet tradicionalment, li dificultaria molt oposar-s'hi.

Un portaveu del Foreign Office ha assegurat aquest dimarts que "el Regne Unit i el govern de Gibraltar continuen les converses tècniques amb Espanya per aconseguir la prioritat compartida del benestar i la prosperitat continuada de la gent de la regió". Picardo, per la seva banda, ha assegurat: "Hi ha molts problemes per resoldre, però la bona voluntat és fer possible un acord. La gent vol solucions de nosaltres, no retòrica". Gibraltar evitaria d'aquesta manera tots els perjudicis que li causa el Brexit i Madrid s'evitaria una frontera física sobre un territori del qual reclama la sobirania territorial.

Les declaracions del Foreign Office són una prova de pragmatisme, molt lluny de les proclames que el 2017 va llancar l'exlíder conservador, Michael Howard, en el sentit que Londres podria anar a la guerra per defensar la sobirania del Penyal.