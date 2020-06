Tres morts i sis ferits en un apunyalament múltiple a la ciutat escocesa de Glasgow

Tres persones han estat assassinades aquest migdia de divendres a l'interior de l'hotel Park Inn, del centre del Glasgow, a Escòcia, arran d'un apunyalament múltiple, que ha deixat també sis ferits més, entre els quals un oficial de policia. El sospitós ha estat abatut a trets pels agents que s'han presentat al llocs dels fet poc abans de les 14.00, hora local.

Es tracta del segon incident d'aquestes característiques que té lloc al Regne Unit en menys d'una setmana, després que dissabte passat tingués lloc un atac terrorista que va deixar també tres morts a la ciutat de Reading, a noranta quilòmetres a l'oest de Londres. A hores d'ara, però, es desconeixen les motivacions de l'atacant i si tindria, també implicacions terroristes.

El Park Inn de Glasgow està situat a West Gordon Street, el rovell de l'ou de la ciutat, però que arran de la crisi del coronavirus es troba tancat. Segons diferents informacions que està difonent a hores d'ara la premsa britànica, l'establiment ha estat utilitzat les darreres setmanes com a allotjament d'urgència de demandants d'asil de diferents nacionalitats. En el moment dels fets, hi hauria a l'interior de l'hotel un centenar de persones.

La policia mateixa ha confirmat la mort del presumpte atacant, però no ha dit res sobre la sort de tres de les víctimes, que la BBC està ja assegurant que han mort. Segons el mateix comunitat policial, la condició de l'agent ferit és "crítica però estable".

"I would like to reassure the public that at this time we are not looking for anyone else in relation to this incident. I can also confirm that a police officer was injured while dealing with the incident and that officer is receiving treatment in hospital."