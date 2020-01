Grècia licita una barrera flotant per aturar els immigrants al mar

El govern conservador de Grècia construirà una barrera flotant al mar Egeu per aturar les pasteres d'emigrants que surten de les costes de Turquia per arribar a la UE. El ministeri de Defensa va publicar dijous la licitació d'un contracte valorat en mig milió d'euros, que inclou la construcció i el manteniment de la barrera durant quatre anys. La mesura coincideix amb un repunt de les arribades a les illes i després que les enquestes hagin constatat que la majoria de grecs estan en desacord amb la política migratòria de l'executiu de Kyriakos Mitsotakis.

El contracte només especifica que la tanca tindrà 2,7 quilòmetres de llargada i una alçada de 50 centímetres, que estarà equipada amb llums per fer-la visible i que serà mòbil. No s'ha detallat on pretenen instal·lar-la.

651x366 El camp d'internament de Moria, a l'illa de Lesbos, en una imatge d'arxiu / XAVIER BERTRAL El camp d'internament de Moria, a l'illa de Lesbos, en una imatge d'arxiu / XAVIER BERTRAL

El govern de Nova Democràcia, que es va imposar a Syriza en les eleccions del juliol passat, està endurint la política migratòria. Fa uns mesos va aprovar una llei que permet tancar els migrants en centres de detenció mentre es tramiten les seves sol·licituds d'asil, i facilitar el procediment burocràtic per retornar a Turquia els que no rebin protecció. ONGs i entitats defensores dels drets humans han criticat que la nova llei vulnera els drets dels migrants.

El flux d'entrades a Grècia ha caigut dràsticament des que la UE va signar el controvertit acord amb Turquia per contenir els migrants i refugiats lluny de les fronteres europees. Però la creixent inestabilitat a Síria i Turquia ha causat un petit repunt en l'últim any: unes 60.000 persones han arribat en pastera a les illes gregues aquest 2019, gairebé el doble que l'any passat, segons les dades de l'ONU. Això ha posat al límit els ja desbordats centres d'internament de refugiats a Lesbos, Samos o Quios, on ara els nouvinguts es veuen forçats a esperar durant mesos en condicions penoses.

Una enquesta publicada pel diari To Vima aquest diumenge apuntava que un 76% dels grecs veuen negativament la política migratòria del govern, mentre que en general Nova Democràcia té un 37% d'aprovació, molt per sobre del 22% de Syriza, principal partit de l'oposició.

Mitsotakis està accelerant la seva activitat internacional per trobar suports a l'exterior a la seva política de mà dura contra la immigració. Al Forum de Davos va reclamar que els socis de la UE assumeixin més migrants. Aquesta setmana ha reiterat la demanda al president francès, Emmanuel Macron, i al cap del Consell d'Europa, el belga Charles Michel.

El govern grec també preveu presentar aquesta mateixa setmana una llei per obligar les organitzacions internacionals que treballen amb migrants a registrar-se, cosa que suposarà més controls i obstacles, sobretot a les petites entitats formades per voluntaris que ja han patit la persecució de la policia i la fiscalia gregues.

La mesura ja ha provocat el rebuig de diverses organitzacions a favor dels drets humans. Una de les que ho ha denunciat ha sigut Amnistia Internacional que, a través del seu director a Europa, Massimo Moratti, ha deixat clar que "suposarà un perill més per a aquelles persones que busquen desesperadament seguretat". Massimo ha recordat que el projecte del govern grec evidencia "una escalada alarmant dels esforços de l'executiu grec per fer tot el possible per evitar l'arribada de sol·licitants d'asil i refugiats a les seves costes".