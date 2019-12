El pare de Greta Thunberg: "Ella és feliç però jo estic preocupat"

Svante Thunberg, el pare de la Greta –la famosa adolescent sueca que s'ha convertit en un referent en la lluita contra l'emergència climàtica–, ha trencat finalment el silenci i ha confessat que la seva filla "és feliç" però que ell està "preocupat". La jove activista és sovint el blanc de crítiques, notícies falses i fins i tot expressions d'odi, ha detallat en declaracions al programa Today de la cadena britànica BBC.

Svante Thunberg s'ha convertit gairebé en la mà dreta de la Greta. La va acompanyar en la travessia de dues setmanes amb veler fins a Nova York per participar en la Cimera d’Acció Climàtica de l'ONU, i també va anar amb ella en el seu viatge de tornada per mar per assistir a la COP25 que es va fer a Madrid aquest desembre. Però molt abans Svante Thunberg, que és actor i productor, ja va sacrificar la seva carrera professional per passar més temps amb la filla.

La Greta va patir depressió "durant tres o quatre anys" abans de convertir-se en activista climàtica, ha confessat a la BBC. "Va deixar de parlar o d'anar a l'escola" i fins i tot va arribar al punt de negar-se a menjar. "És el pitjor malson d'un pare", ha confessat Svante Thunberg, que va decidir aleshores que havia de passar més temps amb les seves dues filles adolescents: la Greta, de 16 anys, que té síndrome d'Asperger, i la Beata, de 14, que té un trastorn de dèficit d'atenció per hiperactivitat.

La mare, Malena Ernman –que és una coneguda cantant d'òpera sueca i que va representar el seu país a Eurovisió el 2009–, també es va bolcar llavors en les seves dues filles, especialment en la Greta. Va escriure el llibre Nuestra casa está ardiendo –una biografia que signen els quatre membres de la família– i va ajudar l'adolescent a organitzar les famoses vagues escolars pel clima que la van fer saltar a la fama.

La Greta acusava els seus pares de ser "uns grans hipòcrites", ha confessat Svante Thunberg. La noia no entenia que tant ell com la mare es declaressin uns defensors "molt actius" dels drets humans i no moguessin ni un sol dit per frenar la crisi climàtica. "Quins drets humans defenses si no et prens seriosament tot això del clima?", li recriminava la seva filla. Aleshores ell va decidir fer-se vegà i la mare va optar per no anar mai més amb avió, per evitar contribuir a l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a l'atmosfera. Les dues decisions van ser un revulsiu per a la Greta, que aleshores es va omplir d'"energia", admet Svante Thunberg: "Vaig fer totes aquestes coses no pas per salvar el clima, sinó per salvar la meva filla. Tinc dues filles i, si et soc sincer, són l'única cosa que m'importa. Només vull que siguin felices".

Svante Thunberg assegura que la seva filla Greta ha canviat radicalment des que s'ha convertit en activista climàtica. "Balla, riu i es diverteix –ha detallat–. La gent pot pensar que no és [una noia] convencional perquè és especial, i ara és molt famosa. Però per a mi ara és una noia convencional perquè pot fer totes les coses com les altres persones", ha afegit, comparant la situació actual de la seva filla amb la de fa dos anys quan, víctima de la depressió, estava abatuda i del tot apàtica.

El pare de la famosa adolescent espera que l'activisme de la seva filla sigui en el futur "menys intens" i que "torni a l'escola". Però de moment ella està compromesa amb mantenir la seva lluita contra la crisi climàtica.