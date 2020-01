"Se'ns acaba el temps i no n'hi ha prou amb plantar arbres", retreu Thunberg a Trump

A mode de ping-pong, el president dels Estats Units, Donald Trump, i l’activista mediambiental sueca Greta Thunberg s’han llençat missatges creuats aquest dimarts des de l'escenari del Fòrum Econòmic Mundial (WEF) a Davos (Suïssa). Després d'una intervenció inicial de Thunberg en què insistia que "se'ns està acabant el temps" per abordar la crisi climàtica, el president dels EUA ha aprofitat el seu discurs per criticar els "profetes de la fatalitat" i les seves "prediccions de l'apocalipsi".

Sense mencionar-la directament, Trump enviava un dard enverinat a l'adolescent que ha aconseguit colar l'emergència climàtica en l'agenda política internacional, com demostra la mateixa cimera de Davos, que enguany se centra especialment en aquesta qüestió. El mateix dia que arrenca el seu judici polític al Senat, dins del procés d' impeachment obert contra ell al Capitoli, Trump assegurava a Davos que, al contrari del que diu la Greta Thunberg, ara "és un moment per a l'optimisme".

Trump ha lloat la política econòmica i laboral del seu executiu: "Per primer cop en dècades hem aconseguit una economia inclusiva i per primer cop les dones són la majoria en el mercat laboral".

Thunberg, en canvi, ha demanat un canvi en els models econòmic i tecnològic: "Quan un nen us parla de pànic [la seva definició del que caldria sentir davant la crisi climàtica actual], no és perquè seguiu fent com sempre i sense reaccionar: no n’hi ha prou amb parlar de reduir les emissions i parlar arbres". Un retret que Thunberg enviava directament a Trump, que només ha posat la nota ecològica i ha rebut els aplaudiments (tímids) del públic quan ha parlat de la iniciativa de reforestació d'"un trilió d’arbres" per als pròxims deu anys.

Thunberg i Trump eren les estrelles més esperades en aquesta cita anual d’una setmana de taules rodones amb uns 3.000 representants de l’elit mundial a nivell econòmic, polític i social. Thunberg, pàl·lida i amb aire cansat, no ha deixat la mateixa petjada que en el seu debut de l'any passat i ha parlat amb menys força, si bé potser degut al fet que els últims dies ha estat malalta. L’any passat, Trump va cancel·lar la seva participació al Fòrum per la crisi en què es trobaven immersos els Estats Units amb el tancament temporal del govern.

Davos vol posar l'accent aquest any en la responsabilitat i dimensió global de la lluita contra el canvi climàtic. Trump, però, ha adoptat, igual que fa dos anys, la perspectiva nacional. "El model nord-americà és el que ha de servir al món d’exemple perquè aporta la majoria de beneficis a la classe mitjana treballadora: no hi ha millor lloc al món que els EUA", ha dit, en un discurs que semblava més pensat per a un públic nord-americà en ple any electoral.

Trump també ha subratllat que la relació entre els EUA i la Xina és la millor des de fa anys: "Ens estimem". Ha aprofitat Davos per advocar per aquest tipus d’acords bilaterals per al segle XXI i ha deixat entreveure que té previst establir-ne un de semblant amb el Regne Unit, quan el Brexit sigui una realitat i surti de la Unió Europea.

Thunberg, en canvi, pintava un panorama més pessimista. "He estat repetint les mateixes xifres gairebé a cada discurs que he fet els últims 18 mesos", ha dit Thunberg, citant l’informe del 2018 del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). “Se’ns està acabant el temps". Segons l’estudi, hi ha un 67% de possibilitats d’aconseguir mantenir l'escalfament global per sota d'1,5 ºC, però per aconseguir-ho cal aturar ja les emissions globals i reduir-les a la meitat el 2030.

La jove activista sueca, que ha fet 17 anys a principis del 2020, ha participat en una taula rodona amb joves activistes al matí i ha fet el discurs introductori en una taula rodona a la tarda. El president de la companyia d’assegurances Allianz, Oliver Bäte, hi ha participat i ha destacat que és el primer cop que les empreses estan sent pioneres en introduir canvis que aportin solucions sostenibles: “Els governs s’estan quedant enrere“. Els objectius signats pels governs a l'Acord de París (2015) no s’assoliran.