Guatemala atura a cops de porra i gasos lacrimògens una caravana d'immigrants que volia arribar als Estats Units

Cops de porra i gasos lacrimògens. És el que s'han trobat els migrants hondurenys que intentaven avançar per l'Amèrica Central en una nova caravana organitzada per superar les fronteres fins als Estats Units. Són uns nou mil, que van sortir la setmana passada de la ciutat de San Pedro Sula, al nord d'Hondures, i pretenien entrar als Estats Units coincidint amb la investidura del demòcrata Joe Biden, aquest dimecres. El grup va travessar sense documents entre divendres i dissabte el pas fronterer d'El Florido per entrar a Guatemala.

#CrisisMigratoria | Ejército y PNC utilizan palos y gases lacrimógenos para hacer retroceder a miles de hondureños de la #CaravanaMigrante que buscan llegar a #EEUU.



Video: Migración



Lea más: https://t.co/cXznNX5LgH pic.twitter.com/0TS7siW6K3 — Prensa Libre (@prensa_libre) January 17, 2021

El grup s'ha dividit i unes sis mil persones han quedat aturades a Chiquimula, a uns 200 kilòmetres de la Ciutat de Guatemala, i es resisteixen a marxar malgrat la repressió. Les autoritats intenten convèncer-les que acceptin pujar als autobusos que ha ofert el govern de Mèxic per retornar-los a la frontera hondurenya. Els altres tres mil s'han dispersat: alguns han pogut continuar avançant i la resta han decidit tornar a casa. Les autoritats han advertit que no permetran que el grup continuï avançant cap als Estats Units. "Estem parlant de seguretat nacional", ha dit el responsable d'immigració de Guatemala, Guillermo Díaz. L'exèrcit ha desplegat més de cinc mil soldats en set departaments i la policia també participa en el pla dissenyat pel govern per bloquejar la caravana. Les autoritats han esgrimit que si no tenen prova negativa de covid-19 els migrants no poden continuar al seva travessa. Fins ara s'han confirmat 21 casos positius a la caravana, que han estat aïllats i passaran una quarantena abans de ser retornats a Hondures.

Segons l'Institut Guatemalenc de Migració 1.568 persones han estat retornades a Hondures, entre elles 208 menors que viatjaven amb les seves famílies.



651x366 Famílies hondurenyes descansen a la carretera de Vado Hondo a Guatemala en el seu pas cap als Estats Units / Luis Echeverria / REUTERS Famílies hondurenyes descansen a la carretera de Vado Hondo a Guatemala en el seu pas cap als Estats Units / Luis Echeverria / REUTERS

Pandèmia i huracans



Si la situació de violència i pobresa a l'Amèrica Central ja era greu, en els últims mesos ha empitjorat amb l'impacte social i econòmic de la pandèmia i dels huracans Eta i Iota, que van afectar la regió al novembre. L'atur i la violència de grups criminals són els problemes estructurals que expliquen l'èxode des d'Hondures, un país de 9,5 milions d'habitants amb un deute extern de 11.000 milions de dòlars. Amb la pandèmia i les tempestes s'han perdut un milió de llocs de treball el 2020 i el 70% de la població viu en situació de pobresa.

Entre 100 i 150 hondurenys marxen cada dia del país per emigrar als Estats Units, on molts tenen familiars, tot i l'enduriment de la política migratòria de Mèxic, a mb l'externalització de fronteres de l'administració Trump. Però les mobilitzacions, en forma de caravanes, que van començar el 2018 no s'han aturat, malgrat la creixent violència dels estats. Uns 20.000 hondurenys s'hi han sumat des d'aleshores.

651x366 Migrants Hondurenys en el seu pas per Chiquimula a Guatemala durant la caravana de migrants amb direcció els Estats Units / Luis Echeverria / REUTERS Migrants Hondurenys en el seu pas per Chiquimula a Guatemala durant la caravana de migrants amb direcció els Estats Units / Luis Echeverria / REUTERS

La inestabilitat política és una altra de les causes del fenomen migratori al país centreamericà. Des de la fi de les dictadures militars, fa més de quaranta anys, Hondures no ha pogut assolir una democràcia estable i neta de corrupció. La crisi política es va agreujar després de les eleccions generals del 2017, quan va ser reelegit l'actual president Juan Orlando Hernández, contravenint a la Constitució i amb denúncies de frau per part de l'oposició. Al novembre s'haurien de celebrar unes noves eleccions i hi ha rumors que Hernández insistirà en tornar a presentar-se.

L'objectiu de la caravana era arribar als Estats Units coincidint amb la investidura presidencial de Joe Biden, que ha promès canvis en la política migratòria. Una de les primeres mesures que prepara la nova administració és la regularització dels 11 milions de persones que viuen als Estats Units sense permís de residència. En les últimes setmanes Biden ha situat com a prioritat revertir les polítiques restrictives en matèria d'asil que ha imposat Trump, i que obliguen els centreamericans a esperar a Mèxic la resolució de les seves peticions s'asil, però ha advertit que crear un nou sistema "trigarà mesos".