Guerra oberta entre demòcrates i republicans per l''impeachment' a Trump

Quan arriben al final d'una temporada, les sèries de televisió deixen oberts els elements més addictius de la trama per enganxar l'espectador per a la següent. Pocs havien anticipat l'últim gir en l' impeachment a Donald Trump. Semblava clar que el 2020 començaria amb un judici polític al Senat. Un judici que els republicans –que tenen la majoria a la cambra alta– veien com un tràmit exculpatori per al president nord-americà. Però perquè el judici tingui lloc, la Cambra de Representants ha de comunicar al Senat de manera formal els dos càrrecs contra Trump aprovats dijous a la matinada. Així ho estableix el reglament, cosa que faculta la presidenta de la cambra baixa, la demòcrata Nancy Pelosi, a fer-ho quan ho consideri oportú. I aquí, en el control dels temps, els demòcrates creuen haver trobat una eina de pressió per aconseguir un judici imparcial i, encara més important, amb els testimonis que la Casa Blanca els ha negat durant tota la investigació.

El tercer procés d' impeachment contra un president en la història dels Estats Units ha exacerbat les trinxeres partidistes al país, de manera que pocs guarden les aparences. En el repartiment de funcions, la Constitució atorga als senadors el paper de jutges, i als congressistes de la Cambra de Representants, el de fiscals. Malgrat això, el líder republicà al Senat, Mitch McConnell, ha dit públicament que es coordinarà amb la Casa Blanca per defensar Donald Trump.

Segons la seva opinió, els càrrecs contra el president són "incompatibles" amb el seu "ordre constitucional" i tenen com a objectiu "anul·lar" els resultats electorals del 2016. Una declaració en clara sintonia amb la Casa Blanca. McConnell no només ha anunciat ja fa temps que Trump quedarà absolt, sinó que fins i tot ha admès que no serà un jutge imparcial. Per això insisteix a negar un judici amb testimonis, sota la premissa que els demòcrates "no han complert amb el seu deure" i s'han apressat durant la investigació.

És aquesta exhibició impúdica d'arguments a favor del president per part del senador republicà el que ha empès els demòcrates a valorar la possibilitat de retenir de moment la comunicació al Senat dels dos càrrecs contra Trump. En una roda de premsa, Nancy Pelosi ha assenyalat que els pares fundadors de la Constitució van crear la figura de l' impeachment "al sospitar que podria haver-hi un president deshonest". Apuntant contra Mitch McConnell, la demòcrata ha afegit: "No crec que sospitessin que podria haver-hi alhora un president i un líder del Senat deshonestos".

Ambigua en les seves respostes sobre si retindran o no, i durant quant de temps, els articles de l' impeachment, la congressista demòcrata ha insistit que traslladarà el cas quan tingui clar "en quin escenari" decideix treballar el Senat. El líder de la minoria demòcrata en aquesta cambra, el senador Chuck Schumer, es preguntava aquest dijous si la defensa de Donald Trump "és tan feble que cap dels seus homes el pot defensar sota jurament". Sol·licita que, entre d'altres, testifiquin el cap de gabinet, Mick Mulvaney, i l'exassessor de Seguretat Nacional, John Bolton.

Tots dos són testimonis clau que Donald Trump va bloquejar durant la fase de la investigació de l'escàndol ucraïnès, desenvolupada entre octubre i desembre, cosa que ha donat peu al càrrec d'obstrucció al Congrés que se li imputa, aprovat amb 229 vots favorables, només un menys que els que va rebre el càrrec d'abús de poder. Els republicans hi van votar en contra de manera unànime.