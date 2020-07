‘Hackers’ a la caça de la vacuna contra el covid-19

No és la primera vegada que els Estats Units acusen la Xina d’intentar robar informació a empreses que estan intentant aconseguir una vacuna contra el nou coronavirus, però sí que és el primer cop que Washington posa nom i cognoms als presumptes autors. Segons el departament de Justícia nord-americà, dos joves pirates informàtics xinesos, Li Xiaoyu i Dong Jiazhi, estan darrere del hackeig dels sistemes d’empreses privades, governs i organitzacions no governamentals de tot el món, incloses farmacèutiques. “Els acusats actuaven per al seu propi benefici econòmic i en altres ocasions per al benefici del ministeri de Seguretat i altres agències governamentals xineses”, afirmen des de la Casa Blanca. Els joves, doncs, fan front a onze càrrecs, entre els quals robatori de secrets comercials i frau electrònic. Ara bé, és improbable que arribin a judici atès que estan al seu país.

Segons l’administració Trump, l’activitat delictiva dels dos sospitosos venia de lluny: feia una dècada que robaven informació a la xarxa. En els últims mesos, però, van centrar els seus esforços en accedir a continguts relacionats amb la lluita contra la pandèmia. No hi ha constància d’èxit en el seu objectiu, però sí que n’hi ha del fet que almenys ho van intentar: van provar de detectar vulnerabilitats en el sistema informàtic d’empreses que se sap públicament que estan implicades en el desenvolupament de la vacuna. Entre d’altres, una biotecnològica localitzada a Massachusetts i una altra entitat de Maryland. I, de fet, la setmana passada, els Estats Units, però també el Canadà i el Regne Unit van acusar igualment Rússia d’estar darrere d’accions similars vinculades amb el robatori d’informació sobre tractaments i vacunes contra el covid-19.

Espanya, entre les víctimes

En l’acusació, el departament de Justícia explica que les accions dels dos hackers xinesos, formats a la Universitat de Ciència i Tecnologia Electrònica de Chengdu, han afectat diferents entitats de més d’una desena de països, entre els quals Austràlia, el Regne Unit, Alemanya o fins i tot Espanya. Tot i que no revela de quina empresa es tracta, la interlocutòria recull que una entitat espanyola vinculada amb Defensa estaria entre les víctimes dels atacs cibernètics. La intrusió s’hauria produït al març i els pirates van aconseguir fins a 900 gigabytes de documentació.

John Demers, assistent del fiscal general per a la Seguretat Nacional dels Estats Units, va carregar ahir en roda de premsa contra la Xina, país que va acabar situant al costat de Rússia, l’Iran i Corea del Nord com a membre del “vergonyós club de nacions que proporcionen refugi segur a cibercriminals”. Mentrestant, i després de gairebé tres mesos sense celebrar-ne, el president Donald Trump va tornar a oferir ahir a la nit una roda de premsa per transmetre la posició de la Casa Blanca en la lluita contra el nou coronavirus. A diferència de la seva postura en els últims mesos, el president va animar la població a utilitzar la mascareta “si no poden mantenir la distància de seguretat”.

A tot això, la pandèmia al país continua accelerada. En els últims dies, els Estats Units han sobrepassat els 70.000 diagnòstics positius diaris, mentre que els casos totals s’enfilen cap als quatre milions.