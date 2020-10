Pence defensa la gestió de la pandèmia i Harris la qualifica de "fracàs històric"

Els debats passen i es confonen en la memòria, però del d'aquesta passada matinada entre els aspirants a la vicepresidència quedarà almenys el record d'una mosca. Sí, una mosca que s'ha posat durant dos minuts en el cabell de el vicepresident Mike Pence. No és mèrit de l'insecte. La impàvida gestualitat del número dos de Trump permet que una mosca pugui creure que s'ha posat sobre una superfície immòbil. I és que Pence ni s'immuta quan diu que "des del primer dia [de la pandèmia], el president Trump ha posat la salut dels nord-americans per davant de tot". O quan ha afirmat que el president "escolta a la ciència" quan es tracta d'afrontar el canvi climàtic. Fotografiat amb un matamosques, Biden ha demanat donacions per a la seva campanya a les xarxes socials.

Separats per mampares de plexiglàs com a mesura de prevenció contra el covid-19, la senadora Kamala Harris i el vicepresident Mike Pence han mantingut el seu únic cara a cara d'aquesta campanya. El to ha estat civilitzat, especialment si es compara amb el combat de lluita lliure en què Trump va convertir el debat de la setmana passada amb Joe Biden. Però tots dos han decidit ignorar àmpliament les preguntes de la moderadora, la periodista Susan Page, per concentrar-se en col·locar els missatges que havien assajat amb els seus respectius equips. S'esperava que la segona de Biden fos més incisiva. Pence, immutable, ha exercit de Pence.

Harris ha definit la gestió de la pandèmia per part de Trump com "el fracàs més gran de cap administració" en la història dels Estats Units. "Coneixien [la seva gravetat] i la van encobrir", ha atacat la senadora fent referència a la conversa que Donald Trump va mantenir al febrer amb el periodista Bob Woodward i en la qual li va reconèixer el potencial mortal del nou coronavirus. Pence, per la seva banda, ha defensat el president i fins i tot ha afirmat que el pla de Joe Biden per frenar la propagació de virus és un "plagi" del desenvolupat per la seva administració. La diferència entre els dos candidats, ha explicat Pence, "és que el president Trump i jo confiem en els nord-americans perquè puguin prendre decisions en el millor interès de la seva salut", mentre que els demòcrates "parlen constantment de [donar] ordres".

Ni Mike Pence ni Kamala Harris han aportat molta més llum sobre qüestions programàtiques concretes. La demòcrata ha assenyalat que si Trump aconsegueix que el Senat aprovi el seu tercer jutge al Tribunal Suprem, els malalts amb patologies prèvies corren el risc de quedar desprotegits, en cas que l'alt tribunal acabi amb el que queda de l'Obamacare, tal com pretén l'actual administració. El republicà ha insistit que el pla de salut de Trump protegirà les persones amb patologies prèvies però, quatre anys després de guanyar les eleccions, el president no n'ha presentat cap.

Dues versions divergents també en la relació amb la Xina. Per a la senadora, la guerra comercial entre Washington i Pequín ha costat centenars de milers de llocs de treball manufacturers. Per al vicepresident, Biden és un " cheerleader" del gegant asiàtic que vol "retornar-nos a la rendició econòmica" davant de la Xina. Diferències també pel que fa a la visió sobre la justícia racial als Estats Units. Per a Harris, cal una reforma policial que faci realitat "l'ideal de justícia igualitària sota la llei". Per a Pence, el simple suggeriment que els agents policials tenen "un biaix implícit" contra les minories racials "és un gran insult".

Aparició gravada de Trump

Era la nit dels aspirants a la vicepresidència, però Donald Trump no li agrada que li facin ombra i ha reaparegut abans del debat amb un vídeo des dels jardins de la Casa Blanca per anunciar la "cura" del coronavirus. Ho atribueix a "una benedicció de Déu", que és com defineix el mandatari el fet d'haver contret la infecció. El president es troba "perfecte" gràcies, segons ha assegurat, a un tractament experimental d'anticossos de la biotecnològica Regeneron amb el qual l'han tractat. En cas que els assajos resultin positius, els experts mèdics esperen el còctel d'anticossos pugui servir com un possible pont fins a aconseguir una vacuna. Atès que els assajos no han finalitzat, el seu ús encara no està aprovat. El president el va rebre mitjançant el que es denomina "ús compassiu" dels medicaments. En el mateix vídeo, Trump ha admès per primera vegada que la vacuna no arribarà abans de les eleccions, tot i que, segons ell, no perquè no hagi d'estar llista sinó per intromissions polítiques.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Com un predicador que comparteix un miracle amb els seus feligresos, Donald Trump ha explicat la seva pròpia experiència: "Vaig entrar [a l'hospital], no em sentia bé, 24 hores després, em sentia genial. Volia sortir de l'hospital". En to messiànic, el president ha valorat que "no hi ha mal que per bé no vingui". És a dir, que va haver caure malalt per trobar la presumpta solució a la pandèmia. "És molt més important per a mi que la vacuna", ha apuntat, abans de prometre que el còctel sense fonament del seu tractament estarà disponible de forma gratuïta per als malalts de covid-19. "Vull que se li doni a tothom el mateix tractament que al vostre president", ha promès. I igual que la mosca sobre el cabell de Pence, ni s'ha immutat.