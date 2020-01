Holanda es diu a partir d’ara Països Baixos

Des d’ahir Holanda ja no es diu així. Ara el nom oficial d’aquest país situat al nord de Bèlgica i a l’oest d’Alemanya serà únicament Països Baixos. O sigui, Holanda i Països Baixos ja no seran sinònims com ho eren fins ara, ni es podran utilitzar indistintament. Així ho ha decidit el govern holandès -perdó, ara neerlandès!-, que ha explicat que el seu objectiu amb aquesta mesura és fer un lífting al país perquè “la imatge a l’estranger sigui tan intel·ligent i atractiva com sigui possible”.

Fins ara la Junta de Turisme i Convencions dels Països Baixos feia servir el símbol d’una tulipa i la paraula Holland (Holanda, en anglès) per promocionar el país, malgrat que Holanda no és el nom del país sencer sinó de només dues de les seves dotze províncies: Holanda del Nord, que inclou Amsterdam i Haarlem, i Holanda del Sud, on hi ha la Haia, Rotterdam i Leiden, entre altres poblacions. Ara el govern ha arribat a la conclusió que queda “estrany” promocionar el país a l’estranger amb el nom de només una part del seu territori. L’estratègia també pretén posar fi al turisme massiu i barat que acudeix bàsicament a Amsterdam, o sigui, a la part del país que es diu Holanda.

Per fer el canvi de nom, l’executiu ha invertit 200.000 euros per modificar el logotip internacional que fins ara identificava els Països Baixos. El nou logotip inclou les sigles NL, que fan referència al nom de Països Baixos en anglès (Netherlands), i una tulipa estilitzada de color taronja. Des d’ahir tots els ministeris, ambaixades, universitats, col·legis, municipis i organitzacions que col·laboren oficialment amb algun projecte del govern l’hauran de fer servir. “Era hora de modernitzar-se i un logotip clarament internacional és positiu per a les exportacions i per atreure inversors i talent”, ha destacat el govern.