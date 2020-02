Hong Kong deté un líder opositor per les protestes

El brot de coronavirus també ha condicionat les protestes de Hong Kong, que han hagut d'alentir el ritme en les últimes setmanes arran del risc de contagi que suposarien. Malgrat això, la indignació dels manifestants i també la repressió del govern hongkonguès –influenciat per la Xina– continuen. La policia de Hong Kong ha detingut aquest divendres el magnat dels mitjans de comunicació Jimmy Lai, un dels principals líders opositors a l'excolònia britànica.

Lai, de 72 anys i fundador del conegut diari Apple Daily, ha sigut detingut en el seu domicili. Hores després l'han posat en llibertat condicional. A Lai se l'acusa, suposadament, de participar i organitzar una protesta –prohibida per l'executiu– el 31 d'agost. Juntament amb Lai, dos polítics opositors també han sigut retinguts en relació amb aquesta mobilització, que malgrat la pluja i la no autorització de les autoritats va comptar amb la participació de desenes de milers de persones.

Tot i que l'objectiu de la crida era protestar davant la seu de l'Oficina d'Enllaç –l'organisme que representa el govern de Pequín a Hong Kong–, molts dels manifestants es van reunir al voltant de la seu del cos policial, al qual acusaven d'haver fet un ús excessiu de força per dissoldre protestes anteriors. La policia va decidir utilitzar canons d'aigua tenyida de blau: el primer cop que ho feia des de l'inici de les massives manifestacions, que van començar a principis de juny del 2019.

Malgrat que les protestes de Hong Kong no han tingut mai un líder visible, les autoritats han detingut diversos opositors a qui acusen d'haver encapçalat la crida ciutadana. Molts d'ells acaben sortint hores després, dies, com a molt. L'objectiu és clar: atemorir-los i evitar que continuïn llançant missatges contra el govern, a qui critiquen per rebre cada cop més influència de Pequín.