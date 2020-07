Pequín combatrà Londres si dona la ciutadania als residents de Hong Kong

Puja de to la tensió entre Londres i Pequín a causa de la situació a Hong Kong. L'ambaixador de la Xina al Regne Unit, Liu Xiaoming, ha advertit aquest dijous que Downing Street cometria una infracció dels acords entre els dos països –el tractat de restitució de sobirania de 1997– si finalment obre la porta perquè tres milions de ciutadans de l'excolònia puguin obtenir la nacionalitat britànica, com va prometre el primer ministre, Boris Johnson, fa un mes. Una promesa ratificada aquest dimecres pel ministre d'Exteriors britànic, Dominic Raab, després que entrés en vigor a Hong Kong la nova legislació de seguretat nacional, tot just imposada ahir, que fa il·legal defensar la independència del país i invocar poder estrangers a defensar l'actual estatus de l'històric enclau.

Xiaoming ha qualificat les crítiques del govern Johnson a aquesta llei "d'irresponsables i injustificades". De fet, la Xina ha assegurat que el Regne Unit no té el dret d'atorgar la residència ni encara menys la ciutadania als habitants de Hong Kong, i ha promès que prendria "les mesures corresponents" per aturar aquesta iniciativa.

En un article publicat a The Times el mes passat, Johnson va qualificar de "dràstica erosió" la nova llei xinesa sobre l'excolònia. I va prometre als titulars dels passaports britànics d'ultramar que després d'un primer període de sis mesos d'estada al país, extensible a un any, els ciutadans de l'excolònia podrien aconseguir la nacionalitat britànica un cop haguessin sol·licitat l'estatus de resident i haguessin passat cinc anys al país.

651x366 Un manifestant [es detingut als carrers de Hong Kong aquest dimecres, després de protestar per la nova llei de seguretat nacional / MIGUEL CANDELA / EFE Un manifestant [es detingut als carrers de Hong Kong aquest dimecres, després de protestar per la nova llei de seguretat nacional / MIGUEL CANDELA / EFE

Però la posició i l'anunci de Londres és poc més que simbòlic. El ministre d'Exteriors va admetre aquest dimecres a la Cambra dels Comuns que l'antiga metròpoli pot fer molt poc per defensar els drets i la ja molt fràgil democràcia dels ciutadans de Hong Kong.

En aquest sentit, l'ambaixador Xiaoming ho ha deixat molt clar: "Tots els compatriotes xinesos que resideixen a Hong Kong són nacionals xinesos, siguin o no titulars del passaport dels territoris dependents britànics o del passaport nacional britànic. Si la part britànica fa canvis unilaterals a la pràctica pertinent, incomplirà la seva pròpia posició i els seus compromisos, així com el dret internacional. Ens oposem fermament a això i ens reservem el dret a prendre les mesures corresponents", ha dit en una declaració publicada a la web de la legació diplomàtica. "El Regne Unit no té sobirania, jurisdicció ni dret de supervisió sobre Hong Kong".

Guerra freda

Les paraules de Xiaoming són el recordatori d'un fracàs històric del Regne Unit com a potència colonial i la constatació de la impossibilitat d'oposar-se a la voluntat del gegant asiàtic quant al destí de Hong Kong. La cerimònia de traspàs de poders, negociada per Margaret Thatcher a la dècada dels vuitanta del segle XX, i formalitzada en la cerimònia del 30 de juny a l'1 de juliol del 1997, va ser, a la pràctica, una farsa maquillada sota la màscara de l'eslògan "Un país, dos sistemes", que almenys s'havia d'allargar mig segle. Vint-i-tres anys després, però, els dos sistemes són cada cop més un de sol.

La prova és la mà de ferro aplicada ja per Pequín hores després que entrés en vigor la nova llei de seguretat nacional. En les manifestacions de protesta que han tingut lloc en les últimes 48 hores contra la llei, més de 400 persones han sigut detingudes.

Londres i Pequín, que fa només cinc anys vivien una lluna de mel pels oficis de David Cameron i George Osborne com a avaladors del règim de Xi Jinping, que va ser rebut al palau del Buckingham amb tota la pompa i circumstància, s'encaminen cap a una nova guerra freda. La crisi del covid-19, i els recels que ha aixecat l'actitud de Pequín només han fet que atiar el foc d'una desconfiança cada cop més creixent.