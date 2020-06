L'Índia evacua milers de persones en previsió de l'arribada del cicló 'Nisarga'

Almenys 100.000 persones, incloent-hi alguns malalts de coronavirus, han estat evacuades aquest dimarts en previsió de l'arribada de la tempesta Nisarga a Bombai, la capital financera de l'Índia. El primer cicló en 70 anys colpejarà el 3 de juny la ciutat més poblada del país i la més afectada per la pandèmia.

Les autoritats sanitàries de la ciutat han traslladat 150 persones contagiades d'un hospital prefabricat com a mesura de precaució. A més, han informat que treballen en l'enfortiment de la infraestructura d'un dels principals centres d'atenció per a la pandèmia, a més de revisar la instal·lació elèctrica i altres serveis per evitar accidents durant la tempesta.

El ministre i president de l'estat de Maharashtra, del qual Bombai és la capital, Uddhay Thackeray, ha dit que les persones que viuen en vivendes fràgils a prop de la costa serien allotjades en llocs més segurs.

"Vull fer una crida per prendre totes les precaucions i mesures de seguretat possibles", ha publicat a Twitter el primer ministre indi, Narendra Modi, després de fer balanç de la situació.

Took stock of the situation in the wake of cyclone conditions in parts of India’s western coast.



Praying for everyone’s well-being. I urge people to take all possible precautions and safety measures.