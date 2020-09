L'Índia supera els 5 milions de contagis i l'OMS alerta que la pandèmia "tot just comença"

L'Índia ha superat els cinc milions de casos confirmats de covid-19 i la pandèmia s'hi propaga cada cop més de pressa: l'últim milió de contagis s'ha diagnosticat només en onze dies. En les últimes 24 hores les autoritats han comunicat l'esfereïdora xifra de 1.290 morts.

Actualment en aquest país, amb una població de 1.300 milions d'habitants, s'estan fent més d'un milió de tests diaris, però els epidemiòlegs adverteixen que no n'hi ha prou i donen per fet que hi ha molts més casos dels que es diagnostiquen. Diversos estudis serològics que s'han fet a les grans ciutats, com Nova Delhi i Bombai, apunten el mateix i el Consell de Recerca Mèdica, l'organisme que gestiona la pandèmia, va dir la setmana passada que, segons els seus càlculs, al mes de maig ja hi havia 6,5 milions d'infectats. La xifra oficial de morts és de 82.066, però a l'Índia les dades de mortalitat ja eren poc fiables abans de la pandèmia.

El primer ministre, Narendra Modi, va establir un estricte confinament a finals de març que va deixar milions de treballadors de l'economia informal sense feina, amb el tancament d'empreses i fàbriques. Molta gent que es va quedar a l'atur va haver de marxar de les grans ciutats i aquest èxode va contribuir a la propagació del virus.

L'OMS adverteix que estem al començament

Tot això mentre la pandèmia tot just comença, segons ha advertit l'enviat especial per al covid-19 de l'OMS, David Nabarro, en una intervenció davant el comitè d'afers exteriors del Parlament britànic. "La situació és molt pitjor que qualsevol pel·lícula de ciència-ficció sobre pandèmies. És realment greu, no estem ni tan sols a mig camí. Encara estem just al començament", ha declarat. L'expert no ha dibuixat una imatge precisament optimista: "Tot just comencem a veure el mal que causarà al món. I les coses s'estan posant cada cop pitjor, mentre ens endinsem en aquesta fase a Europa de veure com torna un altre cop". Tot plegat per concloure: "Estem tots d'acord que la situació actual és horrible, grotesca i realment vergonyosa".

Per a l'expert, el principal problema no és sanitari: "Les coses estan tan descontrolades que han enfonsat el món no en una simple recessió, sinó en una enorme contracció econòmica que probablement duplicarà el nombre de pobres i el nombre de desnodrits i portarà centenars de milions de petits negocis a la bancarrota".

"Mentalitat de ramat"

Mentrestant, Donald Trump, que presideix un dels països més colpejats per la pandèmia, ha assegurat en una entrevista a la cadena ABS que el virus "pot desaparèixer sense la vacuna". "Amb el temps desapareix. I desenvolupes una mena de mentalitat [sic] de ramat. Tindrà un desenvolupament de ramat, això és el que passarà". Trump no ha aclarit a què es refereix amb la idea de "mentalitat" de ramat, un concepte que ha repetit diverses vegades i no queda clar si es referia a "immunitat".