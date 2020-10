Nou esclat d'ira a l'Índia per la segona violació en quinze dies d'una 'intocable'

La violència contra les dones a l'Índia és una altra de les plagues que assolen el país. La mort d'una segona noia dalit –una intocable, l'escalafó més baix del tradicional i classista sistema de castes del país– en quinze dies després de sengles presumptes violacions en grup ha provocat una esclat d'ira i d'indignació, seguit d'enfrontaments entre la policia i manifestants en diferents estats del país. Llocs com la Universitat de Delhi han sigut escenari, aquest dijous, de sorolloses protestes dels estudiants en resposta a una violència masclista de caràcter estructural.

L'agressió i l'assassinat de la segona dona violada, de 22 anys, va tenir lloc dimarts passat, tot i que fins aquest dijous no se n'ha fet ressò la premsa nacional. D'acord amb el testimoni de la mare de la víctima a la BBC, la jove va ser arrossegada a dins d'un vehicle, on va ser forçada, després que anés a sol·licitar l'admissió a una escola local.

La notícia de la nova agressió i assassinat s'ha sabut només 48 hores després que, també el mateix dimarts, morís una altra dona dalit, en aquest cas de 19 anys, víctima d'una altra presumpta violació per part de quatre homes d'una casta superior.

Els dos atacs han tingut lloc a l'estat d'Uttar Pradesh, al nord del país. La policia ha arrestat dos homes en relació amb l'últim cas, que va passar al districte de Balrampur. El primer va tenir lloc a prop de la ciutat de Hathras, a 500 quilòmetres, el 14 de setembre. La víctima va estar catorze dies lluitant per la seva vida fins que va morir a l'hospital Safdarjung, de Delhi, on va ser traslladada per seguir tractament. En aquesta ocasió, quatre homes han sigut arrestats, d'acord amb la policia de Hathras.

El precedent del 2012

Els dos casos evoquen la brutal violació que va patir el 16 de desembre del 2012 una jove estudiant de Delhi, de 23 anys, que també va morir tretze dies després –a Singapur, on havia sigut igualment traslladada– a conseqüència de les ferides rebudes mentre viatjava en un autobús. Aleshores, i durant dues setmanes, el país va viure manifestacions arreu en protesta pels fets i per denunciar, com ara està tornant a passar, una violència endèmica contra les dones, i contra la qual sembla que no hi hagi aturador. El 20 de març els culpables van ser executats a la forca, les primeres condemnes a mort que es complien al país des del 2015.

L'Índia executa a la forca els quatre violadors i assassins d'una jove el 2012

El 2016, una altra dona dalit, de 29 anys, va ser també brutalment violada, torturada i assassinada. De fet, es calcula que a la Índia hi ha una violació cada quinze minuts. I malgrat una certa evolució de les lleis després del cas del 2012, només es denuncia una de cada 50 agressions sexuals, d'acord amb un estudi de Suzanne Hill, doctoranda en psicologia intercultural de la Brunnel University de Londres.

Anonimat de les víctimes

A la Índia, d'acord amb la llei vigent, les dones que han estat violades han de mantenir-se en l'anonimat –en principi, per no avergonyir-les– i, per tant, no es pot publicar cap informació que les identifiqui en públic, llevat que la mateixa dona accepti revelar la seva identitat. Una norma que ja diu prou de la discriminació i la manca de protecció cap a les dones que encara hi ha al país. En els casos en què la víctima mori, els parents més propers poden acceptar difondre'n el nom, però el permís s'ha de sol·licitar a través d'una organització assistencial reconeguda pel govern estatal o el de l'estat corresponent. En cap dels dos casos recents no s'ha informat dels noms.

651x366 Imatge de les protestes que han tingut lloc aquest dijous a Delhi / GETTY IMAGES Imatge de les protestes que han tingut lloc aquest dijous a Delhi / GETTY IMAGES

La víctima de Hathras, però, sí que va poder anomenar els seus atacants. De fet, informacions publicades per la premsa hindú asseguren que els presumptes violadors vivien molt a la vora de la casa que ocupava amb la seva mare. El fet que, en tots dos casos, les dones siguin intocables fa que a la violència estructural masclista s'hi afegeixi un element de classe.

En les últimes hores, però, la policia de l'estat de Hathras ha informat que, d'acord amb les anàlisis forenses, i malgrat el testimoni dels familiars, la noia no va ser violada, perquè no s'haurien trobat restes de semen en el seu cos. Però al registrar-ne l'ingrés, l'hospital de Delhi que va admetre-la a urgències la va classificar com a víctima d'una violació i d'un escanyament. La mare, a més, va assegurar als mitjans locals que la va trobar despullada, sagnant i molt malferida.

La indignació entorn el cas de Hathras encara ha pujat més de to després que ahir dimecres se sabés que la policia, sense autorització de la família, va incinerar el cos de la noia, sense permetre que la mare i la resta de parents li fessin cap cerimònia de comiat. D'aquesta manera, a més, ara ja no és possible tornar a fer una autòpsia per determinar si, efectivament, la víctima va ser violada o no.

Les noves agressions han esperonat furioses reaccions a les xarxes socials. I també una campanya de solidaritat d'algunes de les més famoses actrius de Bolywood.

La tensió ha crescut encara més quan aquest dijous s'ha fet públic que la policia de l'estat d'Uttar Pradesh ha detingut dos dels màxims líders del Partit Nacional del Congrés, Rahul Gandhi i la seva germana Priyanka, per impedir-los que visitessin el poblat de Boolagarhi, d'on és originària la noia de 19 anys, i on s'havien de trobar amb la seva família. Oficialment, la detenció dels dos líders polítics –molt difosa a les xarxes socials, com es pot veure en les imatges adjuntes– és per haver infringit una ordre que prohibia la reunió de quatre o més persones a la zona per evitar, presumptament, la violència dels manifestants. El cotxe en què anaven Rahul i Priyanka Gandhi ha sigut aturat per les forces de l'ordre i tots dos han decidit continuar a peu. Ha sigut aleshores, mentre eren escortats per simpatitzants del Partit del Congrés, que han sigut detinguts per violar la llei.