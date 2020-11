Indignació al Brasil per la mort d'un home negre a mans de dos vigilants de seguretat d'un supermercat

Milers de persones es van manifestar aquest divendres a les principals ciutats del Brasil per mostrar la seva indignació per la mort d'un home negre a mans de dos vigilants de seguretat d'un supermercat Carrefour, dijous a la nit a la ciutat de Porto Alegre. Testimonis dels fets els van enregistrar en uns vídeos que s'han difós àmpliament a través de les xarxes socials.

Homem NEGRO é espancado até a morte, EM PORTO ALEGRE, por seguranças do SUPERMERCADO CARREFOUR. Covarde e bárbaro homicídio !!!



Homem é morto após ser espancado por seguranças em supermercado da zona norte de Porto Alegre https://t.co/HR3smaDJVd pic.twitter.com/xUPJ1hkLgp — Pedro Ruas (@PedroRuasPsol) November 20, 2020

Les imatges mostren com la víctima, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anys, és colpejada per un dels guàrdies, mentre l'altre l'agafa per l'esquena. Segons la premsa local, una treballadora de l'establiment havia avisat a seguretat després que l'home l'hagués amenaçat. Els resultats preliminars de l'autòpsia indiquen que la causa de la mort hauria sigut l'asfíxia, segons l'agència Reuters.

A ciutats com São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, a més de Porto Alegre, es van viure divendres manifestacions de rebuig als fets, algunes de les quals van acabar amb actes vandàlics contra diversos supermercats del grup Carrefour. La policia hi va respondre dispersant els manifestants, en alguns casos amb l'ajuda de gas lacrimogen. Segons l'agència Efe, però, les protestes van ser majoritàriament pacífiques.

"Les vides negres importen"

Entre les pancartes que duien els manifestants, algunes tenien escrit l'eslògan "Les vides negres importen", en referència al moviment Black Lives Matter, nascut als Estats Units aquesta primavera arran de la mort de l'afroamericà George Floyd a mans d'un policia blanc. Un altre dels eslògans més repetits a les marxes era "La carn més barata del mercat és la negra", extret d'una cançó de la veterana cantant de samba Elza Soares.

"La demanda de la població negra és urgent. La deshumanització dels negres al Brasil és evident. Volem tenir dret a existir, no volem sortir al carrer i patir violència policial", denunciava a Efe Alexandra Tulani, una manifestant de São Paulo. "És un genocidi dels meus germans i germanes, de la població negra. Això s'ha d'acabar, estem farts de la mort! Qui mor és negre, qui és assassinat és negre, la societat viu immersa en un racisme estructural", afegia Bruna Rodrigues.

Les manifestacions van coincidir amb el Dia de la Consciència Negra, festiu a part del país i que té com a objectiu reivindicar precisament els drets de la comunitat negra.

Bolsonaro no hi veu racisme

Malgrat tot, el president del Brasil, l'ultradretà Jair Bolsonaro, ha negat el component racial de l'atac. En una sèrie de tuits, i sense referir-se específicament als fets, ha afirmat que la violència és un problema que pateix "tothom" i que "no té sentit dividir el patiment del poble brasiler en grups". Segons ell, el país té problemes "molt més complexos i que van molt més enllà de les qüestions racials".

- Não adianta dividir o sofrimento do povo brasileiro em grupos. Problemas como o da violência são vivenciados por todos, de todas as formas, seja um pai ou uma mãe que perde o filho, seja um caso de violência doméstica, seja um morador de uma área dominada pelo crime organizado. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) November 21, 2020

Molt més contundent ha sigut encara el vicepresident del país, Hamilton Mourão, que en declaracions als periodistes ha afirmat: "Per a mi, al Brasil no hi ha racisme. És una cosa que volen importar i que aquí no existeix".

En canvi, el president de la Cambra de Diputats del país, Rodrigo Maia, representant del centredreta, ha dit en un tuit que "la cultura de l'odi i el racisme ha de ser combatut des de l'origen i cal fer servir tot el pes de la llei per castigar els que promouen l'odi i el racisme", i ha mostrat el seu condol als familiars i amics de Silveira.

Em nome da Câmara dos Deputados, envio meus sentimentos à família e aos amigos do João Alberto Silveira Freitas. A cultura do ódio e do racismo deve ser combatida na origem, e todo peso da lei deve ser usado para punir quem promove o ódio e o racismo. — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) November 20, 2020

En el mateix sentit s'ha pronunciat el president del Senat, Devi Alcolumbre, que considera que els fets de dijous són "aterradors" i "obren la necessitat de lluitar contra el terrible racisme estructural" que erosiona la societat brasilera.

No Dia da Consciência Negra, o assassinato brutal de João Alberto Freitas, espancado até a morte por seguranças de um supermercado, em Porto Alegre, estarrece e escancara a necessidade de lutar contra o terrível racismo estrutural que corrói nossa sociedade. — Davi Alcolumbre (@davialcolumbre) November 20, 2020

La resposta de Carrefour

En un comunicat recollit per Reuters, la filial brasilera de Carrefour ha afirmat que lamenta "profundament" la "brutal mort" de Freitas i que emprendrà accions legals perquè els responsables dels fets siguin castigats per la justícia. A més, ha anunciat que rescindirà el contracte amb l'empresa de seguretat per a la qual treballen els dos agressors, que acomiadarà l'encarregada de la botiga i que tancarà l'establiment com a mostra de respecte.

Em primeiro lugar, gostaria de expressar meus profundos sentimentos, após a morte do senhor João Alberto Silveira Freitas. As imagens postadas nas redes sociais são insuportáveis. — Alexandre Bompard (@bompard) November 20, 2020

El president del grup francès, Alexandre Bompard, ha fet una sèrie de tuits en portuguès per mostrar la seva solidaritat amb la víctima, expressar el seu compromís i el de l'empresa amb la lluita contra el racisme i la violència, i anunciar que ha demanat a Carrefour Brasil que ofereixin la màxima col·laboració a les autoritats judicials i que revisin les "accions de formació" dels treballadors i de les empreses subcontractades en relació amb "la seguretat, respecte a la diversitat i els valors del respecte i el rebuig a la intolerància".