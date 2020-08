Indignació a Israel per la violació d'una adolescent a mans de 30 homes en un hotel del mar Roig

Israel ha viscut aquest diumenge una aturada simbòlica i manifestacions arreu del país en rebuig a la violència sexual, després que una noia de 16 anys denunciés que va ser violada en un hotel per 30 homes quan estava de vacances en un ressort turístic del mar Roig. Fins ara han estat detinguts quatre sospitosos.

Diverses empreses s'han adherit a la convocatòria d'una aturada simbòlica de 30 minuts aquest migdia –els diumenges són laborables a Israel– enmig de l'onada d'indignació al país per la violació en grup. No és un cas aïllat, i el moviment feminista reclama al govern de Benjamin Netanyahu –molt qüestionat pels escàndols de corrupció i la gestió del coronavirus– que es posi en marxa el pla contra la violència masclista que va ser aprovat fa tres anys i que no s'ha arribat a implementar per falta de pressupost. Netanyahu s'ha referit al cas com un "crim contra la humanitat".

Segons el relat dels testimonis, els homes haurien fet cua a la porta de habitació de l'hotel on s'allotjava la noia per violar-la quan estava inconscient. Una amiga de la víctima va detallar que, malgrat les seves advertències, ningú va fer res per aturar-ho. Els fets van tenir lloc el 12 d'agost i la noia els va denunciar dos dies més tard, quan va rebre per WhatsApp un vídeo de l'agressió, a partir del qual es va produir la primera detenció. Fins ara s'han detingut quatre homes israelians –dos de 17 anys i dos de 27– i set més han estat interrogats per la policia. Els serveis socials han explicat que estan preocupats per la salut mental de la noia i que "està terroritzada" que es difonguin vídeos de la violació a les xarxes socials.

Immediatament després que es conegués la notícia, dijous passat, un miler de persones van manifestar-se a Tel Aviv per denunciar els fets i van recordar que no és el primer cop que passa una cosa així. L'estiu passat un grup de joves israelians van ser acusats de violar una noia britànica a Xipre, també va ser violada una nena d'11 anys per un grup de vuit nois, i fa poc dos jugadors de futbol han estat acusats de corrupció de menors.

Esborren un polèmic mural a Tel Aviv

651x366 El polèmic mural a la platja de Tel Aviv. / NIR ELIAS / REUTERS El polèmic mural a la platja de Tel Aviv. / NIR ELIAS / REUTERS

651x366 Treballadors de l'ajuntament esborren el mural. AJUNTAMENT DE TEL AVIV / REUTERS Treballadors de l'ajuntament esborren el mural. AJUNTAMENT DE TEL AVIV / REUTERS

Coincidint amb la polèmica, Tel Aviv ha esborrat un mural d'una famosa platja que representava dos nois espiant per la finestra d'un vestidor de dones. Pintada fa 18 anys, l'obra havia estat denunciada per sexista, i recorda una pel·lícula de culte del 1972 sobre un socorrista que espia les escapades sexuals dels seus amics a la sorra.