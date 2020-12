Intenses nevades al Japó i a la costa est dels Estat Units

Aquestes últimes hores les nevades importants estan marcant el temps tant al Japó com a l'Amèrica del Nord. Al centre del Japó i al llarg de la costa nord de l'illa de Honshu la neu ha deixat diverses poblacions aïllades i ha causat talls de llum en unes 10.000 cases. L'emblanquinada ha atrapat durant hores més de mil vehicles a l'autopista que va de Tòquio a Niigata.

Els gruixos més importants s'han registrat sobretot a les prefactures de Niigata i Gunma, on s'han acumulat fins a dos metres de neu en només tres dies, segons dades de la televisió pública japonesa. Alguns registres representen rècords històrics, com és el cas de Fujiwara, on han caigut 162 cm en només dos dies, i Yuzawa, on n'han caigut 144.

I la costa est dels Estats Units també ha rebut una nevada destacable durant les últimes hores. Al Central Park de Nova York s'han acumulat fins a 16 cm, segons el National Weather Service, que també ha explicat que la nevada de les últimes hores ha deixat més gruix a la ciutat que totes les nevades de l'any passat juntes. A Boston ja hi han caigut més de 25 cm, segons dades d'aquest matí, hora dels Estats Units.

Al centre de l'estat de Pensilvània s'han acumulat entre 30 i 60 cm de neu. En aquesta zona les precipitacions i el fred han desencadenat un xoc múltiple de desenes de cotxes, en què han mort com a mínim dues persones i hi ha hagut múltiples ferits.

La nevada ha comportat la cancel·lació d'entre un 20% i un 30% dels vols als grans aeroports de Nova York. Estats com Maryland, Nova Anglaterra, Virgínia i Washington també s'han vist afectats per aquest temporal d'hivern.