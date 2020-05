L'FBI investiga la mort d'un afroamericà asfixiat per un policia blanc que no aixecava el genoll del seu coll

L'Oficina Federal d'Investigacions (FBI per les seves sigles en anglès) i les autoritats de Minnesota, als Estats Units (EUA), han anunciat aquest dimarts que investigaran la mort d'un home negre mentre era detingut i reduït per un policia. Un vídeo de la detenció, distribuït a les xarxes socials, mostra com un policia el subjecta posant el genoll damunt el seu coll durant almenys cinc minuts (el temps que dura la gravació). L'home insisteix en repetir que no pot respirar, i cada vegada més vianants s'acosten a l'escena increpant els agents i demanant-los que l'alliberin. El policia no aixeca el genoll fins que l'home ja sembla haver perdut el coneixement.

Els fets van tenir lloc dilluns a la nit, quan una patrulla va dirigir-se a un lloc de Minneapolis on s'havia denunciat un presumpte cas de frau. Segons va informar el departament de Policia d'aquesta ciutat i recull Efe, els agents van ser informats que l'home era a l'interior d'un vehicle i semblava haver consumit drogues. Quan els agents es van trobar l'home es va resistir a l'arrest, segons la versió oficial, que insisteix que els agents van trucar a una ambulància quan van notar que el detingut presentava "dificultats mèdiques". Amb tot, no li van treure la pressió del coll fins a l'últim moment, quan ell ja havia perdut la consciència.

El vídeo no mostra què va passar abans que l'individu fos reduït al terra, sinó que la gravació comença un cop l'home ja està ajagut, amb les mans lligades a l'esquena i el genoll de l'agent pressionant-li el coll. Durant aquest temps, se sent que l'home es queixa moltes vegades. "Em fa mal el coll, tot... Aigua o alguna cosa, sisplau, sisplau. No puc respirar, agent", insisteix des del terra. "Li sagna el nas", adverteix una dona. Cada vegada es va acostant més gent a l'escena. "Aixeca'l de terra, li impedeixes respirar", reclama una altra veu a l'agent, que insisteix que l'home "no s'està resistint gens". Aquests comentaris de ciutadans criticant l'actuació policial se succeeixen durant cinc minuts sense que l'agent de policia es mogui. "Ja no respon, no es mou", diu finalment algú, que reclama als agents que li prenguin el pols.

L'ambulància el va traslladar al centre de salut del comtat de Hennepin, al qual pertany la ciutat, i l'home va morir poc després d'arribar a la clínica. L'alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, ha criticat l'actuació policial durant una roda de premsa amb el cap de Policia, Medaria Arradondo. "El que va passar ahir a la nit va ser, senzillament, horrible", ha lamentat. "Durant cinc minuts veiem com un agent blanc va pressionar el genoll en el coll d'un home negre. Cinc minuts", ha dit, indignat, i ha continuat: "Quan hom sent algú clamant socors, se suposa que l'ha de socórrer". Per això, ha considerat que l'agent que va detenir aquest home "va fallar en el sentit humà més bàsic".

Les escenes de violència policial contra ciutadans afroamericans són una constant en els EUA. La comunitat afroamericana s'ha mobilitzat en els últims anys exigint que es revisin les pràctiques en el cos, que consideren racistes. Un dels moviments més coneguts és el Black Lives Matter, que va aparèixer el 2012 després que s'absolgués un vigilant d'un barri que va matar d'un tret Trayvon Martin, un noi de 17 anys afroamericà desarmat, i va obtenir rellevància en les grans manifestacions que van seguir la mort del jove de 18 anys Michael Brown a Ferguson, un suburbi de Saint Louis (Missouri), i també la d'Eric Garner a Nova York el mateix any, tots dos a mans d'oficials de policia blancs.