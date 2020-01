L’Iran accepta que altres països investiguin per què va caure l’avió

No hi ha proves que demostrin que l’avió ucraïnès que es va estavellar prop de Teheran dimecres fos abatut per un míssil. Així ho asseguren les autoritats iranianes, que ahir van canviar radicalment de posició i es van mostrar obertes al fet que investigadors estrangers -fins i tot dels Estats Units- participin en l’anàlisi de les caixes negres de l’aparell sinistrat, en què van morir 176 persones. De fet, ahir mateix Ucraïna va assegurar que havia tingut accés a aquests dispositius i segons va declarar el seu ministre d’Exteriors, Vadim Pristaiko, no hi ha indicis de moment per afirmar que el Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines caigués a causa d’un projectil.

El cap de l’Organització d’Aviació Civil Iraniana, Ali Abedzadeh, també es va mostrar ahir categòric: “Si [les agències d’intel·ligència] tenen proves científiques [del que va passar], han d’ensenyar-les al món”, va afirmar, referint-se a les declaracions que van fer dijous el primer ministre canadenc, Justin Trudeau, i el president nord-americà, Donald Trump. Tots dos van assegurar que l’avió ucraïnès hauria estat abatut per error per un míssil iranià, poc després que el règim dels aiatol·làs protagonitzessin un atac contra bases nord-americanes a l’Iraq, i van basar les seves afirmacions en informació dels serveis d’intel·ligència.

Per acabar-ho d’adobar, el New York Times va publicar poc després un vídeo filmat en un barri pròxim a l’aeroport internacional Imam Khomeini, a Teheran, on es veu un suposat projectil que impacta contra un objecte al cel i el fa canviar de trajectòria, en direcció cap al lloc on va caure l’avió. És difícil saber si les imatges corresponen realment a l’incident, però el diari nord-americà va assegurar que havia confirmat que eren autèntiques.

Països que hi participaran

Sigui com sigui, ahir el responsable de l’Organització d’Aviació Civil Iraniana va comparèixer davant de la premsa per evitar que la bola es fes més grossa. Va recordar que no es pot arribar a cap conclusió fins que s’analitzin les caixes negres de l’avió i va opinar que les especulacions fetes tenien un clar objectiu polític. O sigui, desacreditar el règim dels aiatol·làs. Així mateix, es va mostrar obert al fet que altres països participin en la investigació dels fets, cosa que canviava la posició inicial de Teheran, que al començament fins i tot es negava a enviar les caixes negres a Boeing, el fabricant de l’avió.

La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units (NTSB, en les sigles en anglès) va confirmar ahir que ha estat convidada a participar en la investigació, i que enviarà un representant a l’Iran, segons va informar la cadena britànica BBC. Boeing, la Junta de Seguretat de Transport del Canadà -país d’on eren 63 de les víctimes de l’avió estavellat- i Ucraïna -on es dirigia l’aparell i d’on eren originaris 11 tripulants i passatgers- també van corroborar que les autoritats iranianes els han ofert implicar-se en l’anàlisi de les caixes negres. Fins i tot França hi participarà, perquè el motor de l’avió va ser dissenyat per CFM, una empresa formada per la companyia nord-americana GE Aviation i la francesa Safran Aircraft Engines.

Les conclusions, però, poden tardar una eternitat en fer-se públiques. El cap de l’equip investigador iranià, Hassan Rezaeifar, va aclarir ahir que els pot costar més d’un mes processar totes les gravacions de l’avió enregistrades abans del sinistre i que s’han recuperat, i que el conjunt de la investigació podria durar fins a dos anys. A més, Rezaeifar també va assegurar que les caixes negres havien quedat malmeses parcialment -un detall que les autoritats iranianes no havien facilitat fins ara- i que, en conseqüència, podrien tenir problemes per extreure’n la informació. De moment, l’aerolínia alemanya Lufthansa va anunciar ahir que cancel·la tots els vols i els de les seves filials a Teheran fins al 20 de gener perquè, va assegurar, no està clar que hi hagi “seguretat a l’espai aeri als voltants de l’aeroport de Teheran”. Al sinistre de dimecres hi van morir 176 persones: 78 iranians, 63 canadencs, 11 ucraïnesos, 10 suecs, 7 afganesos, 4 britànics i 3 alemanys.