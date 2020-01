L'Iran anuncia que deixarà de respectar els límits de l'acord nuclear

Nou cop d'efecte i més llenya al foc. L'Iran ha anunciat aquest diumenge que deixarà de respectar els seus compromisos en el marc d'acord nuclear del 2015. Teheran, doncs, ja no limitarà el nombre de centrifugadores d'enriquiment d'urani que utilitza, tal com ha informat la televisió estatal, que cita un comunicat del govern de Hassan Rouhani. La decisió s'entén com una resposta l'assassinat del poderós general iranià Qassem Soleimani, en un atac amb drons orquestrat pels Estats Units de Trump.

L'Iran basarà a partir d'ara el nivell d'enriquiment en base a les necessitats tècniques de país, tot i que mantindrà la cooperació amb l'agència nuclear de l'ONU. El portaveu citat per la televisió ha apuntat que aquests propers passos poden ser revertits si Washington aixeca les sancions que manté sobre Teheran.

El règim iranià portava temps allunyant-se de l'acord, a mesura que anava creixent la tensió entre aquest país i Washington. De fet, aquest allunyament es va engrandir el 2018, quan, en una decisió molt polèmica, Donald Trump anunciava que sortia de l'acord nuclear. Des de llavors, i especialment en els últims mesos, Teheran ha intensificat l'enriquiment d'urani, malgrat que la resta de signants -el Regne Unit, França, Alemanya, Rússia i Xina- han intentat mantenir el tractat amb vida.