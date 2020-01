L'Iran assegura que enriqueix més urani ara que abans de l'acord nuclear

"Avui no tenim cap restricció en el terreny de l'energia nuclear. Estem enriquint més [urani] que abans que s'arribés a l'acord [nuclear]". Això ha dit aquest dijous el president de l'Iran, Hassan Rouhani, en un discurs pronunciat durant l'assemblea anual del Banc Central de l'Iran. El missatge és clar: Teheran està enriquint més urani ara que abans de l'acord nuclear del 2015 que els iranians van signar amb els Estats Units, la Xina, Rússia, el Regne Unit, França i Alemanya i que sempre ha sigut venut per la Casa Blanca com una mesura per evitar que l'Iran tingui armament nuclear.

Donald Trump, però, va començar a fer-lo saltar pels aires quan va decidir sortir-ne el 2018, i l'assassinat del poderós general iranià Qasem Soleimani a mans de Washington ha deixat el tractat en una situació crítica: una de les primeres reaccions de Teheran a la mort de Soleimani va ser anunciar que deixaria de respectar els seus compromisos de l’acord. Primer cop de l’Iran: adeu a l’acord nuclear

Malgrat això, la lectura que s'extreu del discurs de Rouhani és que el mandatari defensa la utilitat del pacte. "Tot i les dificultats que hem tingut, demostrem que podem treballar amb la resta del món. Vam aconseguir un acord internacional amb sis països que va tenir el suport de les Nacions Unides", ha continuat el mandatari.

Les seves paraules i el seu to defensor de l'acord, doncs, adquireixen certa rellevància després que dimarts els països europeus que van signar l'acord –França, Alemanya i el Regne Unit– activessin el seu mecanisme de resolució de disputes –un instrument que pot desencadenar l'abandonament de l'acord i la reimposició de les sancions contra l'Iran– com una manera de pressionar el govern iranià.

Malgrat que aquesta advertència va generar certa irritació a Teheran, sembla que podria haver fet efecte.