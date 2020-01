L'Iran reconeix que van ser dos els míssils que va disparar contra l'avió ucraïnès

Dos míssils model Tor-M1 disparats, "per error", per les forces armades iranianes van abatre l'avió comercial ucraïnès fa dues setmanes. Així ho ha confirmat la matinada d'aquest dimarts l'Organització d'Aviació Civil de l'Iran, que dirigeix una investigació estatal sobre el cas de l'aparell, que va caure poc després d'enlairar-se de Teheran i va provocar la mort dels 176 passatgers i tripulants que duia.

L'informe, que apunta que la investigació se centra ara en precisar quin és "l'efecte dels míssils en l'accident", recorda que aquest model de coets, els Tor-M1, són projectils de disseny soviètic i de curt abast, i diu que procedien d'algun indret del nord del país. L'Iran ja va admetre, l'11 de gener, que havia disparat contra l'avió perquè l'havia confós amb un míssil nord-americà.

Mentrestant, la tesi dels dos míssils l'havia avançat la setmana passada The New York Times, en publicar un vídeo en què es veuen dues feixes de llum sobrevolant el cel nocturn i impactant amb l'avió. Així i tot, no ha estat fins aquest dimarts que l'Iran ha reconegut l'existència del segon míssil. Teheran ha estat poc clar amb els fets que envolten l'accident des del principi, quan va negar la seva responsabilitat militar, i ha anat reconeixent les hipòtesis dels analistes a desgrat i en comptagotes.

Les caixes negres

També hi ha secretisme pel que fa a les caixes negres de l'avió, claus per entendre el que realment va passar a bord del Boeing en el moment de rebre l'impacte dels coets. Ucraïna, França i el Canadà, països d'on eren un gran nombre de les víctimes, han demanat a l'Iran que els les enviï per investigar-les, però Teheran prefereix rebre delegacions d'aquest països perquè analitzin les caixes dins del seu territori. L'informe de l'Organització d'Aviació Civil diu que fins ara les organitzacions d'investigació d'accidents francesa i nord-americana "no han respost positivament a les seves demandes".

Mentrestant, l'abatiment de l'avió i la primera reacció de Teheran en negar la seva responsabilitat han escalfat els ànims al país del Pròxim Orient, on les manifestacions de suport per la mort de Soleimani s'han transformat en protestes cada cop més aïrades contra el règim islàmic.