Israel acorda amb els Emirats Àrabs Units paralitzar l'annexió dels territoris palestins

El president nord-americà, Donald Trump, ha anunciat aquest dijous que Israel mantindrà “plenes relacions diplomàtiques” amb els Emirats Àrabs Units a canvi que Tel Aviv paralitzi l’annexió dels territoris palestins ocupats. L'objectiu d'Israel seria millorar les seves relacions amb el món àrab.

En un comunicat difós per sorpresa per la Casa Blanca, Trump ha afirmat que els Emirats Àrabs Units i Israel signaran acords bilaterals d’inversió, turisme, seguretat, tecnologia, energia i altres àmbits, i que fins i tot establiran vols de connexió directes i obriran ambaixades als respectius països.

“Com a resultat d’aquest acord diplomàtic, i per petició del president Trump, amb el suport dels Emirats Àrabs Units, Israel suspendrà la declaració de sobirania sobre els territoris [palestins] inclosos en [l’acord] Visió per la Pau del president nord-americà, i centrarà els seus esforços en establir relacions amb altres països en el món àrab i musulmà”, diu literalment el comunicat fet públic per la Casa Blanca, presentat com una declaració conjunta dels EUA, els Emirats Àrabs Units i Israel.

Trump ha explicat als periodistes a la Casa Blanca que ha mantingut converses amb els líders dels dos països. “Estan passant coses que són increïbles però no en puc parlar”, ha afirmat a la premsa. El president nord-americà ha difós per Twitter la declaració conjunta dels tres països. Per la seva banda, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha parlat, també a Twitter, de “dia històric”.

Joint Statement of the United States, the State of Israel, and the United Arab Emirates pic.twitter.com/oVyjLxf0jd — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 13, 2020

En un altre comunicat, el secretari d’Estat nord-americà, Mike Pompeo, ha comparat l’acord amb els acords de pau que dècades enrere Israel va signar amb Egipte i Jordània. “L’acord d’avui entre Israel i els Emirats Àrabs Units té el mateix potencial i la promesa d’un futur millor per a tota la regió”, ha afirmat.

L’anunci de la Casa Blanca arriba poques setmanes després que Netanyahu anunciés un acord de col·laboració amb els Emirats Àrabs Units en la lluita contra el coronavirus. Amb l’acord fet públic aquest dijous, els Emirats Àrabs Units es converteixen en el tercer país àrab que estableix relacions diplomàtiques plenes amb Israel, després d’Egipte i Jordània.