Israel ja ha vacunat un milió de persones contra el covid-19

Israel és el país del món que més ràpid ha començat a vacunar la seva població contra el covid-19. Més d’un milió de persones –del total de 8,9 milions d’habitants– ja han rebut la primera dosi de la vacuna de Pfizer, segons el portal de dades Our World in Data, que treballa amb la Universitat d’Oxford. Amb dades del 30 de desembre, Israel encapçala el rànquing de vacunació amb 11,55 dosis per cada 100 habitants, davant de Bahrain (3,49) i el Regne Unit (1,47). França –on el 60% de la població és reticent a la vacuna– és a la cua dels països analitzats: només 138 persones han rebut les primeres dosis, una dada que contrasta amb la d’Alemanya, amb 190.000 vacunats. A Catalunya ja s’han administrat 6.100 dosis, l’equivalent al 0,08% de la població.

Israel va començar la vacunació el 19 de desembre i ha donat prioritat als més grans de 60 anys, al personal sanitari i als malalts crònics. Està fent 150.000 vacunacions diàries. Als Estats Units l’administració Trump rep crítiques per l’endarreriment del procés de vacunació: l’objectiu de la Casa Blanca era vacunar 20 milions de persones a finals del 2020 i amb prou feines s'arriba als 2,8 milions.

Quan la pandèmia ja supera la xifra oficial d’1,8 milions de morts arreu del món, les esperances a escala global se centren en la vacuna d’Oxford-AstraZeneca, molt més barata i fàcil de distribuir perquè no requereix cadena de fred com les de tecnologia ARN missatger, les de Pfizer i Moderna, que han estat les primeres a ser autoritzades. L'Índia va autoritzar ahir la vacuna d’Oxford i també la Covaxin, desenvolupada pel laboratori local Bharat Biotech i el centre públic de recerca mèdica. El país espera haver vacunat 300 milions de persones a mitjans del 2021.

Toc de queda a les 18 h a França

D'altra banda, la situació epidemiològica ha portat les autoritats franceses a avançar el toc de queda en quinze departaments, on les dades han empitjorat més les últimes setmanes, i on des d’ahir la prohibició de sortir al carrer s’amplia de les 6 de la tarda a les 6 del matí, mentre que a la resta del país es manté a les vuit del vespre. A més, París ha anunciat que els museus, els cinemes i els teatres no reobriran el 7 de gener, com estava previst.