Els sindicats amenacen amb una vaga a Itàlia perquè moltes empreses continuen obertes malgrat la pandèmia

Itàlia ha frenat el ritme de la seva activitat econòmica per decret per contenir l'expansió del coronavirus. En un intent de reduir la multiplicació de contagis al país transalpí, el govern va aprovar diumenge el tancament de les activitats productives no essencials, però els sindicats denuncien que la llista de sectors que hauran de continuar operant és massa extensa i amenacen amb convocar una vaga general per "protegir la salut dels treballadors".

Al voltant de la mitjanit de dissabte el primer ministre italià, Giuseppe Conte, va aparèixer a la televisió per anunciar un nou decret amb el qual suspenia l'activitat productiva que no fos imprescindible durant l'emergència actual. Una decisió "difícil" però "necessària" per "afrontar la fase més aguda" d'una pandèmia que ja ha provocat més de 6.000 morts a Itàlia, va afirmar. "Ens enfrontem al major desafiament després de la Segona Guerra Mundial. Units, ho aconseguirem", va afegir el mandatari en un discurs en què no va precisar quines activitats haurien de baixar la persiana.

Sectors afectats

L'endemà el govern va publicar una llista amb els sectors industrials que quedaven exempts del tancament obligatori i que, segons el ministre de Desenvolupament Econòmic, Stefano Patuanelli, corresponen al 35% de les activitats productives a Itàlia. A més de mantenir obertes farmàcies, botigues d'alimentació i tota la indústria relacionada amb l'abastament sanitari i agroalimentari, la normativa autoritza l'obertura d'estancs, bancs, quioscos de premsa, mitjans de comunicació, oficines de correus, botigues d'informàtica i telefonia mòbil, estudis d'advocats, arquitectes, enginyers o centres d'atenció al client per garantir el manteniment de les comunicacions. També permet el funcionament a ple rendiment de les activitats d'extracció de petroli cru i gas natural, de la indústria química, tèxtil o aeroespacial, així com altres considerades d'importància "estratègica" per a l'economia nacional. En total, gairebé un centenar de sectors continuaran operatius en una Itàlia aparentment tancada.

La decisió del govern ha indignat els sindicats, que consideren que la llista d'excepcions és massa extensa i denuncien que moltes d'aquestes activitats no són essencials en l'actual situació d'emergència. "Les companyies que fan activitats no essencials han de tancar i els seus empleats han de poder quedar-se a casa", han assenyalat en una nota conjunta.

Els tres principals sindicats del país han convocat una aturada aquest dimecres a totes les fàbriques que no estiguin vinculades al sector sanitari. Els treballadors de la indústria metal·lomecànica, química i tèxtil de la Llombardia, la regió més afectada per la pandèmia, ja han anunciat la seva adhesió, mentre que els empleats del sector bancari també s'estan organitzant per mostrar el seu malestar.

Un estudi elaborat per la Confederació General de Treball (CGIL), el major sindicat d'Itàlia, assenyala com, malgrat les diferents mesures aprovades per aturar el país, més de 800.000 empreses estan encara operatives en el territori nacional, cosa que suposa gairebé el 40% del total. Només a la Llombardia, més de 155.000 empreses es consideren essencials segons el decret del govern i, per tant, continuen obertes, la qual cosa significa gairebé el 39% del total de les activitats productives a la regió.

Mesures més severes

El president de la Llombardia, Attilio Fontana, ha considerat també insuficient el tancament parcial de l'activitat industrial i ha confirmat que en aquest territori s'aplicarà l'ordenança aprovada pel govern regional, que conté mesures més severes com el tancament d'hotels, la suspensió de la feina en el sector de la construcció o la prohibició de practicar esport a l'aire lliure, fins i tot si es fa en solitari.

La patronal italiana, però, rebutja les raons que empenyen els sindicats a amenaçar amb una vaga general. "El 70% del teixit empresarial italià tancarà i perdrem 100.000 milions d'euros al mes", ha advertit el president de Confindustria, Vincenzo Boccia. Aquest dimarts els ministres d'Economia i de Desenvolupament Econòmic es reuniran amb els principals sindicats per intentar arribar a un acord.