Itàlia declara l'estat d'emergència pel coronavirus

Itàlia ha declarat l'estat d'emergència sanitària al país a conseqüència del coronavirus després que es confirmessin els dos primers casos al país transalpí. La decisió s'ha pres en un consell de ministres celebrat aquest divendres, després de la decisió, dijous, de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) de declarar l'emergència internacional. El govern italià ha anunciat a més una partida de cinc milions d'euros per fer front a l'emergència.

El temor que el coronavirus originat a la ciutat xinesa de Wuhan arribés al país transalpí es va materialitzar ahir dijous quan el govern italià va confirmar que dos turistes xinesos havien estat diagnosticats amb la malaltia. Els dos afectats, que es troben actualment aïllats a l'Hospital Spallanzani de Roma, estan en "bones condicions", segons fonts del mateix centre mèdic.

El ministre de Sanitat, Roberto Speranza, ha assegurat en una roda de premsa que la situació era "greu" però estava "completament sota control". Per la seva banda, el primer ministre, Giuseppe Conte, ha anunciat el tancament del trànsit aeri des de i cap a la Xina com a mesura de prevenció. Itàlia ja va declarar l'estat d'emergència sanitària quan es va registrar l'epidèmia de la síndrome respiratòria aguda severa (SARS) l'any 2002.

Els dos turistes xinesos diagnosticats amb el coronavirus havien aterrat a Milà el 23 de gener. La parella, de 66 i 67 anys, havien visitat Parma i Verona abans d'arribar a Roma fa quatre dies, segons recullen els mitjans locals. L'habitació de l'hotel on s'allotjaven va ser descontaminada i segellada pels servei sanitaris.

Giuseppe Ippolito, director científic de l'Institut Nacional de Malalties Infeccions Lazzaro Spallanzani de Roma, on hi ha els dos turistes ingressats, ha fet una crida a la calma i ha assegurat que s'havien seguit tots els protocols necessaris. "Els pacients estan en bones condicions, són joves, amb un quadre normal de la grip. No hi ha tractament per a aquesta infecció, els pacients són tractats amb medicaments simptomàtics per a una grip". Per descartar possibles contagis, el grup de turistes amb què viatjaven els dos pacients ha sigut aïllat i "està sent vigilant amb extrema precaució".

Mentrestant, les autoritats italianes han descartat aquest divendres la presència del coronavirus en una turista que viatjava en un creuer procedent de Barcelona i han autoritzat el desembarcament dels prop de 7.000 passatgers. L'embarcació havia sigut retinguda el dia anterior al port de Civitavecchia, a Roma, després que una dona procedent del sud de la Xina resultés sospitosa d'haver contret la malaltia. Però les anàlisis efectuades han donat un resultat negatiu.