Itàlia desplega l’exèrcit per controlar un brot entre 49 temporers

Itàlia ha registrat un nou repunt de contagis i decessos. En les últimes 24 hores s’han comptabilitzat 34 morts -quatre més que el dia anterior- i 290 nous casos de coronavirus, davant dels 190 de dimecres. La Llombardia segueix sent la regió més castigada, però les autoritats italianes han identificat dos nous brots al centre i el sud de país i adverteixen que l’emergència no ha acabat.

A Bolonya, capital de l’Emília-Romanya, les autoritats sanitàries van descobrir almenys 54 casos, la majoria asimptomàtics, entre els empleats d’un magatzem de l’empresa de logística Servientrega Bartolini. Mentrestant, una desena de contagis més van ser identificats en altres empreses del sector que operen a la mateixa zona, com DHL, cosa que va encendre totes les alarmes. Fins al moment s’han fet proves a prop de 370 persones per intentar limitar el brot. Però els sindicats calculen que hi podria haver un miler d’afectats i denuncien que la situació és preocupant, ja que cap d’aquestes empreses va tancar durant el confinament.

Al mateix temps, a la província de Caserta, a uns 60 quilòmetres de Nàpols, s’hi van confirmar 49 nous contagis. Les autoritats van decretar dilluns com a “zona vermella” diversos edificis d’un barri popular de la localitat de Mondragone, on viuen unes 700 persones, majoritàriament temporers búlgars. No obstant això, angoixats davant la possibilitat de no poder treballar durant almenys dues setmanes, mig centenar de treballadors es van saltar el cordó de seguretat que impedeix entrar i sortir d’aquests edificis i es van enfrontar a la policia, que finalment va aconseguir que tornessin als seus habitatges. Els veïns de la localitat, espantats davant la possibilitat que el virus s’escampi, van sortir també als carrers per protestar i van crear una alta tensió durant tot el dia d’ahir.

L’alcalde de la localitat, Virgilio Pacifico, va denunciar l’“inacceptable acte d’insubordinació de més de cinquanta persones” i va demanar mesures més estrictes. A la tarda la ministra de l’Interior, Luciana Lamorgese, va decidir desplegar un centenar de militars per garantir el confinament i el control al territori.

Divergències científiques

Les autoritats italianes insisteixen que el virus no ha desaparegut i apel·len a la prudència dels ciutadans. No obstant això, des de fa dies els científics italians estan dividits respecte a la gravetat de l’epidèmia de covid-19 al país, després que una desena d’experts assenyalessin en un article publicat en un mitjà local que l’emergència havia acabat. Una posició considerada “irresponsable” per altres especialistes, entre els quals el president del Consell Superior de Sanitat, Franco Locatelli, membre del comitè tècnic que assessora el govern, i Andrea Crisanti, el viròleg que va aconseguir frenar la difusió del virus a la regió del Vèneto. “Dimarts es van registrar 150.000 casos nous al món. El virus és real i la gent ho ha de saber”, va dir Crisanti.