Itàlia celebra un funeral d'estat pel jove negre assassinat per una banda violenta

El primer ministre italià, Giuseppe Conte, ha acudit aquest divendres al funeral per Willy Monteiro, un jove italià negre de 21 anys assassinat quan intentava defensar un amic seu de l'agressió d'una banda violenta, el 6 d'agost passat a prop de Roma. La família ha acomiadat el noi en una emotiva cerimònia a l'estadi municipal de Paliano, amb una capacitat per a un miler de persones, un recinte que s'ha quedat petit per a la multitud de persones que han volgut retre homenatge a Monteiro i denunciar la violència xenòfoba.

"Represento el govern, però avui tot Itàlia és aquí. Itàlia estima aquesta família humil i treballadora. Tots hem seguit aquesta història de violència brutal. No ho podem subestimar, ni minimitzar, absolutament no. No podem degradar-ho a un únic episodi aïllat", ha expressat el primer ministre italià, que, com la resta del públic, ha seguit la petició dels Monteiro de vestir de blanc per subratllar la puresa de la víctima.

La mort de Monteiro ha colpejat la província de Frosinone, al Laci, com ho demostra la gran afluència de persones que han esperat pacientment poder entrar a l'estadi i han esperat el pas del cotxe fúnebre per acomiadar-lo amb aplaudiments. Willy Montero havia nascut a Roma, de pares procedents de Cap Verd, i va morir la nit entre el 5 i el 6 de setembre, a Colleferro, prop de la capital italiana, després de rebre una pallissa al voler ajudar un amic que estava sent atacat per un grup de joves. La policia ha detingut quatre homes d'entre 22 i 26 anys, entre els quals hi ha dos germans, acusats finalment per homicidi voluntari i no per homicidi culpós, com en un primer moment es va assenyalar.

El canvi de la tipificació es deu al fet que l'autòpsia va certificar que els cops a la víctima no van ser per "atzar", sinó que, a més de les nombroses puntades de peu, els agressors fins i tot li van saltar a sobre amb la intenció de matar-lo durant una agressió que va durar gairebé vint minuts.

Els dos germans implicats procedents d'Artea, una de les localitats pròximes, són prou coneguts pels veïns per altres episodis de violència i practicaven l'MMA, una disciplina que combina diferents classes d'arts marcials, segons informa l'agència Efe.

Acarnissament contra Willy

En declaracions al diari Il Messaggero, un testimoni de la brutal agressió relata com un dels germans va "xutar l'abdomen de Willy". El cop va ser tan fort que el va fer caure i el va deixar sense respiració però, lluny de deixar-lo, explica, els altres acusats el van tornar a colpejar. "Willy va morir als meus braços, ni tan sols va tenir temps de saber-ho. Tots són culpables", conclou.

El primer ministre Conte ha demanat justícia per a Monteiro en forma de "condemnes greus i una execució íntegra de la pena" per als agressors i ha instat la ciutadania a "mobilitzar-se" en contra de la "mitologia de la violència" que encara es troba en moltes capes de la societat. A punt de començar el nou curs escolar, el dirigent ha afirmat que ha de ser un any marcat per la "inclusió i la lluita contra l'assetjament" i ha subratllat que cal desterrar "el llenguatge de l’odi i la violència" perquè, ha conclòs, "les paraules són pedres, a tots els nivells".