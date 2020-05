Itàlia immobilitza el vaixell de rescat humanitari 'Aita Mari'

La guàrdia costanera italiana ha ordenat immobilitzar el vaixell de rescat humanitari Aita Mari, de l'organització basca Salvamento Martítimo Humanitario (SMH), que està amarrat al port sicilià de Palerm. L 'equip estava superant la quarantena després d'haver rescatat el mes passat 47 persones a alta mar. El vaixell està bloquejat al costat de l' Alan Kurdi, l'embarcació de rescat de l'ONG alemanya Sea Eye.

La immobilització es justifica per les deficiències detectades en una inspecció que va durar vuit hores i que, segons la Guàrdia Costanera, impliquen "irregularitats tècniques i operatives que poden comprometre la seguretat de la tripulació i de totes les persones a bord", així com "violacions en la protecció del medi marí".

L'organització diu que les irregularitats detectades "majoritàriament són documentals i en cap cas afecten greument la seguretat de navegació, perquè l' Aita Mari té tots els certificats (emesos a Espanya) en vigor". També anuncia que hi presentarà al·legacions perquè creu que algunes de les deficiències indicades pels guardacostes només són aplicables a embarcacions més grans. També reclamen que s'apliqui "el mateix zel institucional a l'obligació de prestar assistència en alta mar, sistemàticament incomplerta per les autoritats i que està costant milers de vides al Mediterrani Central".

Tant Itàlia com Malta han tancat els ports als migrants rescatats emparant-se en la situació de pandèmia. Tot i que els moviments han baixat, la intensificació de la guerra de Líbia fa que moltes persones es continuïn arriscant a fer el viatge, encara que no hi hagi vaixells de rescat a la zona. L'alcalde de l'illa italiana de Lampedusa, Salvatore Martello, va demanar ajuda dimecres perquè hi havien arribat uns quants centenars de migrants amb els seus propis mitjans els últims dies, i el centre d'acollida estava desbordat.