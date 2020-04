Itàlia es planteja l’aprovat general

El tancament d’escoles i universitats va ser una de les primeres mesures adoptades pel govern italià després de detectar els primers casos de coronavirus al nord del país. Un mes després les autoritats estudien com salvar el curs escolar, davant la possibilitat que el confinament s’estengui més enllà del 13d’abril, la data establerta fins ara. El 18 de maig és el dia clau. Si aleshores els alumnes no han tornat a les aules, passaran de curs de manera automàtica i no hauran de tornar a les aules fins al setembre. La proposta forma part d’un decret llei que les autoritats italianes estan preparant i que podria rebre la llum verda aquest dilluns.

La situació més delicada és la dels estudiants de l’últim curs que al juny s’han d’enfrontar a la maturità, la selectivitat italiana, que és obligatòria per poder rebre el títol de batxillerat i accedir després als estudis universitaris. L’examen preveu tres proves escrites i una d’oral. En el cas que les classes no es reprenguin, els estudiants faran únicament una prova oral d’una hora de durada a través de mitjans telemàtics. El mateix sistema seria aplicat per a la revàlida prevista per passar al batxillerat que preveu el sistema educatiu italià.

Segons aquesta hipòtesi, cap alumne haurà de repetir curs, ni tan sols els que ja arrossegaven algun suspens en les avaluacions anteriors. Això no vol dir que tots aprovin automàticament, ja que els que tinguin matèries pendents hauran de fer cursos específics abans de l’inici de l’any escolar, però sí que passaran de curs. Només si les classes es poguessin reprendre abans del 18 de maig es mantindrien els exàmens habituals amb un calendari abreujat.

L’esborrany de decret, avançat per alguns mitjans italians, inclou una revisió del calendari escolar encara per definir i un inici de les classes dels primers dies de setembre, una data que seria igual en totes les escoles el país i no variaria en funció de la regió, com passa actualment.

La corba s’aplana

Itàlia ha registrat 525 morts en les últimes 24 hores, la xifra més baixa des del 19 de març, segons l’últim balanç oficial. Des de l’inici de l’epidèmia a Itàlia han mort 15.887 persones i 21.815 han estat donades d’alta, mentre que el nombre de positius actuals supera els 91.000. Per primer cop el nombre total d’hospitalitzats al país ha baixat -de 29.010 a 28.949- i per segon dia també s’ha reduït el nombre d’ingressats a les UCI. En canvi, s’han diagnosticat 2.972 nous casos, un 3,3% més que dissabte. En total, 21.815 persones ja han superat la malaltia a Itàlia. “La corba ha començat a baixar i la quantitat de morts a disminuir. Haurem de pensar en la fase dos si es confirmen aquestes dades”, ha dit el president de l’Institut Superior de Salut, Silvio Brusaferro.

Per a aquesta nova fase de l’epidèmia el govern italià ja està estudiant un pla que permeti reobrir el país de manera ordenada i gradual, segons avançava el ministre de Salut, Roberto Speranza. “Hem de dir la veritat. La situació és dramàtica. L’emergència del coronavirus no ha acabat. Ens esperen encara mesos difícils i el nostre deure és crear les condicions per conviure amb aquest virus, almenys fins que no tinguem una vacuna o una cura”, declarava en una entrevista a La Repubblica.

Durant aquest temps de transició l’estratègia del govern de Giuseppe Conte consisteix en mantenir l’actual distanciament social, crear seccions específiques en els hospitals per tractar els pacients de covid-19, augmentar els tractaments als malalts dins de les llars i desenvolupar una aplicació de telefonia mòbil per rastrejar els contagiats seguint el model implementat a Corea de Sud.

Speranza també preveu un augment massiu tant de proves de coronavirus com de tests serològics entre la població. Aquests últims serviran per determinar qui ha superat la malaltia i té anticossos, la qual cosa els donarà la possibilitat de sortir de casa i tornar a una vida normal. Aquesta estratègia té alguns inconvenients, ja que aquests tipus de tests tenen un ampli marge d’error i els científics desconeixen encara si els que han estat contagiats desenvolupen la immunitat.