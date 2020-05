Itàlia planteja regularitzar 600.000 immigrants per treballar al camp

Itàlia estudia regularitzar prop de 600.000 immigrants irregulars per prevenir futurs contagis i fer front a la manca de mà d’obra al camp a causa de l’emergència pel covid-19. La ministra d’Agricultura ha amenaçat de dimitir si la seva proposta no passa el filtre de l’executiu, mentre el Moviment 5 Estrelles de Luigi di Maio (soci en la coalició de govern) rebutja la mesura.

El tancament de les fronteres europees a l’inici de la pandèmia va impedir l’arribada als camps italians d’uns 200.000 jornalers procedents d’Europa de l’Est. Treballadors romanesos, búlgars o poloneses que cada any són contractats en els seus països d’origen per a la campanya de recollida de fruites i verdures de temporada no han pogut viatjar a Itàlia per les mesures de restricció de moviments a causa del coronavirus. La manca de mà d’obra no només amenaça de tirar per terra la feina de pagesos, un sector en crisi, sinó que podria obligar a importar aquests productes d’altres estats del sud d’Europa, com Espanya o Grècia. En resposta al crit d’auxili dels agricultors, la ministra d’Agricultura, Teresa Bellanova, va posar sobre de la taula la possibilitat d’atorgar un permís de residència temporal de mig any -renovable per a sis mesos més- perquè els immigrants que ja viuen a Itàlia però no disposen de cap permís de residència ni de treball puguin ser contractats amb totes les garanties socials.

“Permetem treballar de manera regular a les persones sense permís de residència que es troben a Itàlia. En cas contrari les empreses deixaran marcir els productes” als camps, va defensar la ministra durant una entrevista a la ràdio pública italiana. “Entenc la desconfiança de moltes persones perquè durant anys s’ha alimentat la idea que els immigrants venen a prendre’ns alguna cosa, però els immigrants són fonamentals per tirar endavant algunes activitats del nostre país. I no parlo només de l’agricultura “, va afegir Bellanova, exponent d’Itàlia Viva, el partit de l’ex primer ministre Matteo Renzi.

La proposta de Bellanova va més enllà dels temporers. A Itàlia hi ha prop de 600.000 immigrants en situació irregular, segons l’Institut Nacional d’Estadística (ISTAT), molts dels quals treballen com a empleats domèstics o cuidadors de gent gran. Un exèrcit d’invisibles als quals és impossible garantir assistència sanitària, fet que suposa un greu risc en una fase de l’epidèmia en la qual l’objectiu de les autoritats italianes és rastrejar els possibles contagis per aïllar-los i prevenir nous focus.

Bellanova exigeix que la proposta estigui inclosa en el decret econòmic al qual el govern de Giuseppe Conte té previst donar llum verda en els pròxims dies. No obstant això, la seva aprovació no serà senzilla. El Moviment 5 Estrelles -soci majoritari en la coalició governamental de la qual també formen part el Partit Democràtic i Itàlia Viva- ha rebutjat rotundament una regularització massiva d’immigrants perquè considera que la mesura afavoreix l’explotació i no acabarà amb el treball sense contractes dins de l’economia informal. Unes crítiques a les quals s’ha sumat l’oposició liderada per la Lliga del populista ultra Matteo Salvini, tot i que el 2002 -quan el seu partit governava al costat de Silvio Berlusconi- va aprovar una regularització de treballadors domèstics similar.

La negativa dels grillini obre una nova crisi al govern de Conte entre els seus principals socis. “No és una batalla pel vot. Aquestes persones no voten”, va insistir la ministra d’Agricultura, que va amenaçar de dimitir si la seva proposta no s’aprova. “Si la regularització no tira endavant, em plantejaré la meva permanència al govern”, va assegurar.

Suport papal

La regularització de treballadors “clandestins” -com són coneguts a Itàlia als immigrants sense papers- compta amb el suport de la ministra de l’Interior, Luciana Lamorgese, i dels principals sindicats, a més de rebre la benedicció del papa Francesc. Durant la tradicional audiència general dels dimecres, el pontífex va denunciar l’“explotació” que pateixen “els treballadors agrícoles, inclosos molts immigrants que treballen al camp italià” i va demanar “respectar la dignitat” del col·lectiu.

D’altra banda, el país va tenir ahir un fort repunt de morts per coronavirus, amb 369 les últimes 24 hores. Els últims dies s’havien registrat al voltant de 200 morts diaris. El total és de 29.684. En canvi, el creixement de contagis continua contingut, amb 1.444 casos més des de dimarts, i ara ja se n’han detectat 214.457, segons les dades ofertes per Protecció Civil. La bona notícia és que es va arribar a les 8.014 altes mèdiques, una xifra rècord. Els curats totals de la infecció ja superen els 93.200.