Itàlia preveu una segona onada de contagis de coronavirus a la tardor

Silvio Brusaferro, president de l'Institut Superior de Sanitat (ISS) d'Itàlia, ha reconegut aquest divendres que no descarten que a la tardor hi hagi una segona onada de contagis per coronavirus. Alerta, a més, que en aquesta nova fase es podria confondre el covid-19 amb altres malalties respiratòries. El metge ho ha explicat durant la seva compareixença davant de la comissió parlamentària que s'encarrega de la recuperació econòmica del país.

Durant la seva intervenció, Brusaferro ha avisat que "a la tardor, una patalogia com el SARS-CoV-2 pot estar més estesa i confondre's amb altres simptomes respiratoris". "La famosa hipòtesi de la segona onada està relacionada amb això, que, des del punt de vista cientificotècnic, es dona per cert", ha assegurat.

"Tradicionalment, la tardor –d'octubre en endavant– és l'estació en què les infeccions de les vies respiratòries es propaguen. És l'estació en què, per exemple, es recomana la vacunació contra la grip, l'estació en què la transmissió de virus per via respiratòria augmenta. Per tant, està clar que a mesura que ens apropem a la temporada de tardor hi ha una probabilitat de més difusió", ha recordat Brusaferro.

Brusaferro ha remarcat que el virus no ha desaparegut i que "els comportaments individuals són les mesures més efectives per reduir la seva circulació". En aquest sentit, les properes setmanes poden ser decisives per a Itàlia, especialment a partir del 3 de juny, quan en principi s'hauria d'obrir el moviment entre regions. El president de l'ISS no ha amagat que durant les pròximes setmanes serà especialment important reforçar la monitorització de nous casos i la capacitat de resposta al virus.

El metge ha assegurat que, tot i que encara no hi ha estudis oficials, "la quantitat de persones que van entrar en contacte amb el virus és limitada, fins i tot si varia d'una regió a una altra" i "les moltes persones que no hi han entrat en contacte i, per tant, són susceptibles al virus, són una reserva per a la seva propagació".

Per evitar que hi hagi un nou brot, el president de l'ISS ha demanat que se segueixen les mesures de seguretat. "Hem superat la corba màxima d'infecció i estem en descens. Però hem de tenir la capacitat d'identificar i diagnosticar casos sospitosos al més aviat possible i aïllar-los", ha dit el metge. En aquest sentit, Brusaferro ha reconegut que, tot i que les aplis de rastreig de contactes poden ajudar en el control de la propagació del virus, "no són la solució màgica", i ha recordat que els professionals de la salut han de seguir mantenint un diàleg constant amb els seus pacients per tal de detectar possibles brots. El govern té preparada l'aplicació Immuni, però de moment encara no està disponible.

Brusaferro no és l'únic expert que ha alertat d'una possible segona onada. David Hunter, professor d’epidemiologia i salut pública del Departament Nuffield, de la Universitat d’Oxford, assegurava aquest dijous en un article al Guardian que, quan el clima torni a ser més fred, si no s'ha intensificat la detecció massiva i el rastreig de contactes hi haurà una segona onada. "L'epidèmia tornarà a reproduïr-se. No perquè ho hagi de fer, sinó perquè no haurem empès el virus fins a la seva extinció i perquè no ens hem preparat adequadament pel rebrot i això li dona una segona vida al virus", explica Hunter.

Tot i tenir la corba d'infecció controlada, Itàlia encara és vista amb recels per altres països d'Europa, un d'ells Grècia. L'executiu grec ha anunciat avui els primers 29 països dels quals acceptarà turistes a partir del 15 de juny i entre ells no hi ha Itàlia (tampoc Espanya). L'exclusió no ha sentat bé al president del Vèneto, Luca Zaia, que s'ha queixat del fet que els italians no puguin viatjar a altres països europeus. "No podem ser considerats la colònia leprosa d'Europa només perquè a Itàlia el virus hagi arribat abans que a la resta de països europeus", s'ha queixat Zaia.