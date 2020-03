Itàlia prorroga el confinament

Itàlia allargarà el confinament de la població més enllà del 3 d'abril, la data prevista inicialment. El govern ha decidit aquest dijous allargar les mesures de contenció, com el tancament dels centres educatius, que estan clausurats a tot el país des del 9 de març. A les regions de la Llombardia i el Vèneto, on va començar el brot, no hi ha classe des del 21 de febrer. Ho ha anunciat el primer ministre, Giuseppe Conte, en una entrevista al Corriere della Sera, tot i que no ha concretat fins quan es mantindran les restriccions.



