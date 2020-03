Itàlia repartirà xecs per comprar menjar i altres béns essencials

L’expansió del covid-19 no dona treva a Itàlia. Tot i que els experts confirmen un alentiment dels contagis, el govern prepara un nou decret que estendrà les mesures restrictives per contenir el virus, que havien de finalitzar el 3 d’abril. Una ampliació que implica la prolongació del tancament d’activitats productives considerades no essencials. En un intent d’alleujar la sagnia econòmica a la qual s’enfronten molts ciutadans, el primer ministre, Giuseppe Conte, va anunciar ahir que els ajuntaments, a través dels serveis socials, repartiran xecs a les famílies més necessitades perquè puguin comprar aliments i béns de primera necessitat.

Per a això, el govern ha ordenat transferir 4.300 milions d’euros als ajuntaments, anticipant el Fons de Solidaritat Municipal. A aquests diners s’hi sumaran 400 milions més que seran destinats als ciutadans “que no tenen diners per comprar”. Conte va demanar que els productors i distribuïdors d’aliments facin descomptes d’un 5% o un 10% als que comprin amb aquests cupons. “Anem tots en el mateix vaixell i hem d’ajudar els que més ho necessiten. No deixarem ningú sol”, va dir el mandatari italià.

Amb més de 10.000 morts i 70.000 positius, segons l’últim balanç oficial, els serveis sanitaris italians no donen l’abast, especialment a la Llombardia, epicentre del virus, on mig centenar de metges han mort. Una situació crítica que ha portat la sanitat llombarda al caire del col·lapse i ha obligat les autoritats locals a llançar una crida d’auxili a l’exterior. Un SOS a què ja han respost Cuba, Rússia i la Xina, que han enviat material sanitari i personal mèdic expert per fer front a l’emergència.

“Només l’Ebola era més greu que el coronavirus”, diu convençut Leonardo Fernández, un dels 52 metges procedents de l’Havana que van aterrar aquesta setmana a Itàlia per ajudar el país transalpí en la seva lluita contra la pandèmia. Fernández, un metge de 68 anys especialitzat en cures intensives, lidera el contingent cubà que treballarà braç a braç amb els metges italians a l’hospital del municipi de Crema. En una breu compareixença davant la premsa, l’especialista originari de Guantánamo ha assegurat no tenir dubtes que Itàlia “vencerà” el covid-19. “Nosaltres som aquí per ajudar, ajudar i ajudar”.

Aquesta petita localitat llombarda situada a la província de Cremona és una de les més afectades per l’expansió del virus. Segons l’alcaldessa de la ciutat, Stefania Bonaldi, un de cada 1.000 habitants està contagiat. Una proporció que adquireix dimensions de tragèdia per a una ciutat de 35.000 habitants situada a uns 20 quilòmetres de distància de Codogno, el primer poble a ser declarat zona vermella després que es registrés el primer cas de coronavirus al país a finals de febrer.

“El nostre hospital ha estat a primera línia des de llavors”, explica l’alcaldessa. “Ja no hi ha malalts d’altres patologies ni especialitats. L’hospital ha estat convertit en una gran planta de pneumologia. Estem patint una situació de gran estrès. Per això hem hagut de demanar ajuda a la regió i a l’estat italià. Només amb els nostres recursos no podem fer-ho”, reconeix a aquest diari.

El contingent cubà està format per 15 infermers i 35 metges altament qualificats, entre els quals hi ha tres especialistes en malalties infeccioses, tres en emergències, tres en cures intensives, tres pneumòlegs i tres immunòlegs, tots experts en emergències humanitàries. Alguns, com Fernández, van treballar a Sierra Leone durant la crisi de l’Ebola i a Haití després de l’emergència postterratrèmol. A partir d’aquesta setmana es dividiran entre el principal centre hospitalari de Crema i un hospital de campanya construït per l’exèrcit italià, tots dos dedicats exclusivament a pacients de covid-19 i on hi ha ingressats gairebé 200 pacients.

“L’arribada de metges cubans representa un gran suport perquè més d’un centenar de metges i infermers estan infectats”, reconeix Michele Gennuso, neuròleg de l’hospital de Crema, que -com la majoria dels seus companys- no ha parat ni un sol de dia des de fa un mes. Una sobrecàrrega de treball que unida a la falta de material protector està passant factura a molts sanitaris. “Des d’un punt de vista psicològic és molt dur perquè ens sentim impotents. Els metges i infermers hem estudiat per curar les persones però amb la situació actual no sempre és possible. I això, psicològicament, no ajuda”, explica a l’ARA.

Els metges cubans se sumaran als nou especialistes xinesos que van treballar a la ciutat de Wuhan, focus del brot, i que van arribar fa dues setmanes a Itàlia, i a un ampli contingent militar rus. Aquest dijous un comboi amb una vintena de camions russos va travessar el país cap a Bèrgam, la ciutat més castigada per l’epidèmia. Moscou ha enviat almenys 15 avions militars amb un centenar de viròlegs, epidemiòlegs, especialistes en protecció nuclear i químics a bord, així com equipament sanitari i sistemes de desinfecció i diagnòstic. Tot plegat forma part d’una operació de solidaritat batejada Des de Rússia amb amor.